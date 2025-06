Lance Stroll retirou-se tardiamente do GP da Espanha de Fórmula 1 deste domingo (1) por conta de uma antiga lesão no pulso – sequelas de um procedimento médico ao qual foi submetido após um acidente de bicicleta na véspera da temporada de 2023. Assim, a Aston Martin correrá somente com Fernando Alonso, mas por que o brasileiro Felipe Drugovich não foi escalado?

Isso é por conta do timing da decisão - é tarde demais para escalar um substituto. O Artigo 32.1 do regulamento desportivo estabelece que uma equipe pode usar até um máximo de quatro pilotos ao longo de toda a temporada. Só que em um fim de semana normal de corrida, essa troca não pode acontecer após a classificação. O canadense participou de todos os treinos livres e do quali.

Além de Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, a Aston Martin poderia, em teste, usar também o piloto reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, vencedor de 10 GPs. Para isso, no entanto, deveriam ter sido seguidas algumas regras previstas nas diretrizes da categoria.

"Uma mudança de piloto poderá ser feita: a) Em cada prova em que uma corrida sprint não esteja programada, a qualquer momento antes do início da sessão classificatória. b) Em cada prova em que uma corrida sprint esteja programada, a qualquer momento antes do início do quali sprint para um piloto que participará da etapa curta, ou a qualquer momento antes do início da sessão classificatória para um piloto que participará do GP", diz o regulamento desportivo da Fórmula 1.

Aston Martin só terá um carro no GP da Espanha de Fórmula 1, guiado por Fernando Alonso. Drugovich não corre. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Como a Aston Martin só anunciou a retirada de Stroll no sábado à noite, após o término da sessão em que o canadense cravou a 14ª posição no grid de largada, o prazo efetivo havia expirado. Resumindo, Drugovich teria que ter participado ao menos da classificação.

E isso já aconteceu antes: no GP do Eifel de 2020, Nico Hulkenberg foi escalado para substituir, justamente, Stroll, que se sentiu mal no TL3 após ter sido infectado com covid-19. À época, a equipe ainda era chamada de Racing Point.

"Ao longo das últimas seis semanas, Lance tem sentido dores na mão e no pulso, que seu médico acredita estarem relacionadas ao procedimento ao qual ele foi submetido em 2023", afirmou o comunicado da Aston Martin publicado no fim do último sábado, confirmando a ausência do piloto em Barcelona.

Dado que essa situação vem se acumulando há algum tempo, seria difícil para a escuderia alegar "força maior" para substituir Stroll neste fim de semana. A expectativa agora, no entanto, é se ele estará disponível para correr no Canadá em 15 de junho, daqui a duas semanas. Até lá, fica a expectativa pela estreia de Drugovich em um GP.

Confira o grid de largada para o GP da Espanha de Fórmula 1:

