Lando Norris, que foi o mais rápido do TL1 do GP de Espanha de Fórmula 1, observou que a sensação não foi tão boa na segunda sessão de treinos. "No geral, foi uma sexta-feira excelente", disse o britânico. "Eu me senti melhor no TL1 do que no TL2, mas estamos tentando coisas diferentes e veremos se podemos melhorar ainda mais."

Norris terminou em quarto lugar na segunda sessão de treinos, depois de registrar exatamente o mesmo tempo que Max Verstappen, no entanto, ele está confiante de que ainda há ganhos a serem obtidos. "Geralmente, aparecemos logo de cara com uma boa configuração básica e, a partir daí, muitas vezes é difícil dar grandes passos, mas, na verdade, isso é apenas positivo. Nos dá espaço para experimentar direções diferentes e ter uma noção delas. Agora só temos que resolver tudo."

O companheiro de equipe, Oscar Piastri, fala de uma sexta-feira instável, mas está satisfeito com o final do dia. "Hoje houve um pouco de altos e baixos, mas o final do dia foi positivo", diz ele. "Isso é bom, mas nossos concorrentes também parecem rápidos. Verstappen esteve forte o dia todo, a Ferrari estava bem ali e a Mercedes apareceu de repente no final. Portanto, será muito emocionante amanhã."

Quando perguntado sobre qual é o foco para o restante do fim de semana, Piastri respondeu: "Só temos que tentar deixar o carro um pouco mais rápido. Isso é tudo. Tentamos algumas coisas hoje. Algumas funcionaram bem, outras nem tanto. Continuamos aprendendo. Foi um bom dia".

