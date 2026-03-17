F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Os dois pilotos da McLaren não conseguiram largar no GP da China de Fórmula 1 devido a problemas na unidade de potência.

O atual campeão mundial, Lando Norris, fez uma previsão bastante pessimista em relação às perspectivas da equipe para esta temporada.

"Neste fim de semana aprendemos coisas novas em comparação com a corrida na Austrália. Na China, ficou claro que, como equipe, ainda não tínhamos entendido completamente como trabalhar com a unidade de potência e quais ajustes precisávamos fazer. Também percebemos que o nível atual do carro não nos permitia lutar por pódios ou vitórias."

"Temos muito trabalho pela frente para resolver os problemas que estamos enfrentando. A equipe está ciente da nossa situação atual e a está avaliando de forma realista. Temos muito trabalho duro pela frente ao longo da temporada para voltarmos ao patamar que desejamos."

"Cada temporada é diferente da anterior, então nada é garantido. Mas tenho fé na equipe e espero que possamos reverter a situação. A temporada é longa; depois do Japão, teremos uma pequena pausa para tentar organizar tudo e dedicar mais tempo às atualizações. Vamos ver se conseguimos preparar essas peças com antecedência e instalá-las no carro."

"Claro que não gostaríamos de começar a temporada assim; mas estou confiante de que a equipe pode melhorar e que podemos começar a competir por pódios, e talvez até por vitórias, mais para o final da temporada. Quero acreditar nisso. Tem sido um começo difícil, mas mantenho a minha fé."

Oscar Piastri afirmou: "É muito claro que estamos atrás da Mercedes em termos de velocidade. Espero que possamos diminuir um pouco essa diferença no Japão, mas não acho que ela desaparecerá completamente. Ficaria realmente surpreso se conseguíssemos."

"O fim de semana na China mostrou exatamente o quão fortes as equipes estão em relação umas às outras; estamos em terceiro lugar em termos de velocidade."

"Fizemos progressos durante o fim de semana, o que nos dá esperança, e também conseguimos otimizar as configurações do motor, mas a diferença é enorme."

"Ao resolvermos alguns problemas, percebemos que ainda tínhamos muito trabalho a fazer em outras áreas. Portanto, precisamos continuar nos esforçando para melhorar."

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