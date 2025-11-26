Todas as categorias

Fórmula 1

F1: "É assustador ver que ele está cada vez melhor", diz Vettel sobre Verstappen

Ex-F1 destacou como o holandês segue evoluindo na categoria máxima do automobilismo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sebastian Vettel, Aston Martin, talk at the end of the race

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Com duas etapas para o fim da temporada, a disputa pelo título de 2025 da Fórmula 1 segue intensa,  com uma briga tripla entre a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, e o atual campeão Max Verstappen. Sebastian Vettel, o outro tetracampeão da Red Bull, destacou a "assustadora" melhora contínua do piloto holandês.

Leia também:

Em entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid, Vettel foi questionado sobre disputa pelo título de pilotos da atual temporada, especialmente Verstappen, que está empatado com Piastri e 24 pontos atrás de Norris.

"Acho assustador que ele [Verstappen] está melhorando", começou 'Seb'. "Sabemos que ele é bom, mas ele ainda está evoluindo, ainda está faminto, ainda disposto a aprender".

"Acho que ele trabalha muito nos bastidores também, e isso é o que o torna tão forte, e claro, ele tem, eu acho, uma grande dose de talento além disso, mas mesmo sendo um dos pilotos mais talentosos do grid – acho que, no fim das contas, o que o torna tão forte é sempre uma combinação".

O ex-piloto de F1 destaca que "o ingrediente chave é a cabeça dele, acho que nas situações que importam ele mantém a calma, raramente comete erros, entrega quando precisa, sente a pressão, todos nós sentimos, não acho que seja possível não sentir pressão, mas ele consegue encontrar um espaço na mente onde consegue deixar isso de lado e focar no que importa".

Vettel também afirmou que o fato de Max não ter o peso de nunca ter conquistado o título, ao contrário dos concorrentes, o auxilia na luta pelo troféu de 2025, comparando a performance do holandês na atual temporada com a época do próprio domínio na F1: "No momento, sim, também porque ele já ganhou os campeonatos, poucas pessoas ganharam tantos títulos, mas eu tive a sorte de dizer que ganhei alguns".

"Acho que o maior alívio para mim veio com o primeiro – é meio que como a primeira vitória, é tipo: uau, eu consigo fazer isso, e então, obviamente, depois da primeira vitória, fica mais claro do que nunca que você quer ganhar um campeonato, então sim, ele não precisa provar para si mesmo que pode ganhar um campeonato, além disso, na posição em que está agora, estando na disputa, é como: ok, só precisa fazer tudo perfeito e, se der certo, deu – se não der, não deu", concluiu 'Seb'.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Andrei Gobbo
