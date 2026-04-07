F1 e FIA definem datas de reuniões sobre mudanças no regulamento

A Fórmula 1 entrou em uma pausa forçada depois do cancelamento das duas corridas que aconteceriam em abril. Com isso, as equipes e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) definiram datas para reuniões e discussões sobre possíveis mudanças no regulamento.

Segundo informações do RacingNews365, os diretores técnicos da FIA, as equipes e os fabricantes de motores irão realizar uma primeira conversa nesta quinta-feira (9), em uma reunião virtual.

Será uma conversa para avaliar dados e algumas informações sobre as três primeiras corridas do calendário. Nesse primeiro momento, eles irão focar em discutir mudanças a curto prazo, com foco no GP de Miami.

Outra reunião está marcada para o dia 20 de abril, quando as maiores decisões devem ser tomadas. Nessa conversa, deve acontecer uma votação sobre as propostas que serão aplicadas para o restante da temporada e os próximos anos.

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