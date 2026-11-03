F1 e FIA eliminam brecha da taxa de compressão do motor da Mercedes para 2027

Sem grande alarde nos bastidores, a Fórmula 1 selou um acordo para encerrar de vez a discussão sobre a dupla câmara de combustão do motor Mercedes — e de seu equivalente da Red Bull. O tema da taxa de compressão dos motores, que agitou os bastidores durante o começo de 2026 e gerou debates acalorados, perdeu força ao longo dos últimos meses, mas não caiu no esquecimento.

A partir de 2027, a tal taxa passará a ser medida em tempo real por um sensor instalado diretamente na câmara de combustão. A mudança elimina a necessidade de verificações com soluções "alquímicas" por parte dos comissários técnicos da FIA, que vinham realizando medições a quente com o óleo aquecido a 130 °C.

A alteração foi adotada para evitar uma escalada de custos e uma corrida tecnológica descontrolada entre os fabricantes, com a entidade optando por alterar a metodologia de checagem para os próximos anos. Com a introdução do novo sensor, a dupla câmara de combustão deixa de existir, repetindo o caminho que decretou o fim do escapamento Flick Tail Mode da Ferrari.

Sem ferramentas de diagnóstico para intervir no propulsor sem risco de queimaduras, os fiscais da federação precisavam esperar o cabeçote resfriar antes de aferir os valores — cenário que explica por que nenhuma anomalia era detectada, especialmente considerando a tolerância liberada para uma taxa de compressão de até 16,7:1.

Na prática, a taxa de compressão representa a relação matemática entre o volume máximo e o volume mínimo da câmara de combustão, indicando quantas vezes a mistura de ar e combustível é comprimida dentro do cilindro antes da ignição.

Para o regulamento de 2026, o limite estabelecido é de 16:1, contra os 18:1 utilizados até a temporada anterior. Diante desse cenário, a Mercedes desenvolveu um conceito que atendia às exigências normativas quando aferido a frio — conforme previa o regulamento técnico da FIA —, mas que, ao atingir a temperatura operacional a quente, conseguia retomar o padrão anterior de compressão, obtendo um ganho competitivo significativo.

Enquanto parte do paddock classificou o conceito das 'Flechas de Prata' como uma cartada genial, concorrentes defenderam que se tratava de uma solução ilegal que deveria ter sido banida imediatamente. A FIA, apesar de oscilar em sua postura inicial, considerou o sistema da dupla câmara dentro da legalidade.

Com a brecha fechada para 2027, resta saber quais novas interpretações do regulamento já estão sendo gestadas nas fábricas das equipes na busca incansável por desempenho.

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