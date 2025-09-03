F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais
Federação de Automobilismo, representantes da categoria e das equipes querem discutir volta dos V8 aspirados já nas próximas semanas
Na metade de 2025, a Fórmula 1 já está focada no próximo ano, quando um novo regulamento técnico será introduzido. No entanto, discussões sobre o conjunto de regras posterior ao de 2026 já estão acontecendo, com a F1, a FIA e as equipes conversando sobre a possibilidade da volta dos V8, uma vez que o retorno dos V10 já foi descartado.
Segundo o veículo alemão Auto Motor und Sport, a ideia original é a volta de um motor V8 de 2,4 litros, igual ao que foi utilizado entre 2006 e 2013. O combustível, neutro em CO2, seria queimado em uma pré-ignição, visando um desempenho econômico. A parte a combustão seria acoplada a um componente hídrico, produzindo de 220 a 240 quilowatts de potência, um meio termo entre a unidade de potência atual (120 kW) e a do próximo ano (350 kW).
Ainda de acordo com a publicação, a F1, a FIA e as equipes planejam se reunir após o GP da Itália para discutir a questão, de maneira semelhante ao que aconteceu em abril, quando se juntaram para falar sobre os V10. Espera-se que duas perguntas chaves possam ser respondidas: o retorno dos V8 híbridos é a solução certa? Caso sim, quando ele deve chegar (2029, 2030 ou apenas 2031, quando terminará o ciclo das regras de 26)?
Segundo a AMuS, o desejo da FIA é que os V8 sejam adotados já a partir de 2029, uma ideia que é apoiada pela RB Powertrains (nova divisão de motores da Red Bull) e pela Cadillac. No entanto, Honda e Audi pressionam para que o ciclo regulatório seja concluído, alegando que já investiram muito tempo e dinheiro na unidade de potência do próximo ano.
A Ferrari também estaria interessada na mudança já para 2029, mas a FIA precisaria explicar de maneira clara os rumos que está tomando: A categoria continuará sendo uma vitrine para a tecnologia de motores, se tornar uma máquina de puro entretenimento, ou a redução de custos será o fator decisivo?
