Há mais de duas décadas na Fórmula 1, Fernando Alonso não tem tido um início de ano fácil em 2026. Com os problemas da Aston Martin antes mesmo do GP da Austrália, a permanência do espanhol na categoria começa a se tornar um ponto de interrogação. Para Felipe Massa, esse é o momento do bicampeão buscar outros horizontes.

O carro da Aston Martin está com um problema crônico principal: as vibrações, que estão sendo atribuídas ao motor fornecido pela Honda. Não é nenhum segredo que Alonso tem duras críticas ao momento que está vivendo, mas ainda não deu indícios de que está pronto para deixar o grid da F1.

"O momento de Fernando já passou. É hora de competir em outras categorias. Vai ser um dos piores anos dele. É preciso ter paciência… mas ser paciente aos 44 anos não é fácil", afirmou o brasileiro, que atualmente corre na Stock Car no Brasil, ao programa Jugones.

Para Massa, o momento complicado na F1 abre portas para o espanhol buscar outras paixões além da F1. Vale lembrar que Alonso completa 45 anos em julho e está esperando o primeiro filho com a namorada Melissa Jimenez.

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