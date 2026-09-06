F1 - "É tarde demais": Hamilton descarta prioridade na Ferrari e expõe falha de estratégia em Monza

Lewis Hamilton teve um dia difícil no GP da Itália de Fórmula 1: foi jogado para fora da pista por Charles Leclerc, que bateu ainda na primeira volta, e depois não foi chamado aos boxes durante o safety car virtual, causando a perda de desempenho pelo desgaste de pneus. Questionado se a Ferrari deveria priorizá-lo na disputa pelo título, o heptacampeão afirmou que "é tarde demais" para isso, ao se comparar com a Mercedes.

Hamilton, em entrevista ao canal Sky Sports, afirmou que, mesmo na frente de Leclerc na disputa pelo título, é tarde demais para considerar ordens de equipe.

"É, nós já passamos muito disso, agora é tarde demais para isso. Eu perdi muitos pontos hoje para aqueles caras [Mercedes] e eles estão logo à frente, então faremos o nosso melhor para continuar pressionando pelo resto da temporada, mas eles já se distanciaram, estão muito à frente agora".

O britânico admitiu estar frustrado com a decisão da Scuderia de não chamá-lo aos boxes durante o regime de safety car virtual, causado pela quebra do carro de Lance Stroll.

"Bom, nós ainda não fizemos a reunião pós-corrida, então esta é uma das coisas mais difíceis de engolir hoje. Eu definitivamente esperava mais, mas dei absolutamente tudo de mim".

Lewis também apontou para problemas do carro em Monza: "Nós simplesmente não tínhamos velocidade nas retas, eu era praticamente um alvo fácil para os caras ao meu redor e para todos que estavam à frente. Mas vamos olhar para dentro da equipe e tentar entender o que poderíamos ter feito melhor".

Hamilton afirmou que a decisão da Ferrari o fez ficar sem desempenho no final da prova, pelo desgaste dos pneus.

"Senti que provavelmente deveríamos estar com o pneu duro, mas também precisávamos ultrapassar as pessoas porque estávamos mais atrás do que deveríamos. E aí achei que eles iriam nos chamar para o box e não chamaram, então eu simplesmente fiquei sem pneus", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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