O ex-dono da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, aconselhou Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, a se aposentar. Em uma entrevista ao sport.de, Ecclestone disse: "Ele deveria se aposentar e se orgulhar do que conquistou".

Com 105 vitórias em GPs, Hamilton é há muito tempo o piloto de F1 mais bem-sucedido da história e detém muitos outros recordes importantes da Fórmula 1. Mas se Hamilton continuar a ser ofuscado por Charles Leclerc na Ferrari, ele corre o risco, de acordo com Ecclestone, "de que as pessoas se esqueçam dele e de suas conquistas no próximo ano e meio".

A decepção na Ferrari já deve ser grande, diz Ecclestone: "Ele não entregou o que deveria". Para o britânico, essa é "a coisa mais embaraçosa" sobre a situação atual de Hamilton na Scuderia.

O ex-chefe de equipe da Haas, Gunther Steiner, chegou recentemente a uma opinião semelhante e até mesmo o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, admitiu agora que "subestimou " as dificuldades da mudança de Hamilton da Mercedes para Maranello.

No entanto, Ecclestone, de 94 anos, enfatiza que isso não tem nada a ver com a idade. Ele afirma que Hamilton, de 40 anos, "perdeu o foco".

Afinal de contas, quase 20 anos na F1 deixaram sua marca. "Isso é muito tempo", explica Ecclestone. "Você se cansa, e a F1 não é mais a única coisa em sua vida".

Hamilton participou como produtor do novo filme sobre a F1 com Brad Pitt, lançou sua própria marca de bebidas e também atua nos setores da moda e da música, por exemplo.

No entanto, de acordo com Ecclestone, nem essas atividades nem seu desempenho atual diminuem as conquistas de Hamilton no passado: Hamilton realizou "grandes feitos" e "levou a Fórmula 1 ainda mais longe com seu jeito e suas conquistas".

Ecclestone já tem uma sugestão de quem poderia suceder Hamilton na Ferrari: um jovem que está competindo em sua primeira temporada de Fórmula 1: Gabriel Bortoleto.

