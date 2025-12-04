O GP de Abu Dhabi será o palco para a grande final da temporada 2025 da Fórmula 1, que decidirá quem sairá como o campeão entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Bernie Ecclestone, ex-dono da categoria, apostou no quinto título consecutivo do holandês da Red Bull.

Ecclestone, em entrevista ao Daily Mail Sport, apontou o holandês como o favorito, além de afirmar que Max é o melhor piloto da história da F1: "Ainda acredito que Max vai conseguir. Ele merece. Eu costumava dizer que Alain Prost era o melhor piloto de todos os tempos, fazendo tudo sozinho, sem rádio para o pitwall dizendo o que fazer, mas acho que Max é o melhor que já conheci. Ele é único".

Bernie elogiou Lando, mas destacou que a soberba dele pode ser o grande fator para a vitória do atual campeão da F1.

"Lando é bom, um piloto realmente bom, mas ele é confiante demais, muito convencido, acreditando na própria publicidade, mas fica nervoso nos momentos decisivos e não consegue entregar o que Max entrega quando a pressão está alta. Eu disse desde o início da temporada que Max acabaria conseguindo, e ainda acredito que será assim".

O ex-dono da F1 também afirmou que a McLaren tem apoiado mais Norris do que Piastri, mas que, mesmo assim, não se pode apostar contra Verstappen.

"A McLaren tem sido muito solidária com Lando em relação ao Oscar, apoiando-o em detrimento do outro, como quando os trocaram em Monza depois que Lando teve uma parada ruim, e esse modo de trabalhar pode até ser bom para eles, não sei. Não é o que eu teria feito. Uma parada ruim faz parte da corrida. Você tem que aceitar, não manipular".

"Mas você nunca pode apostar contra Max. Ele é algo especial. Ele é único, e uma pessoa superlegal, e espero que ele consiga o que precisa. Ele não tem nada a perder, então isso também é uma vantagem", concluiu Ecclestone.

