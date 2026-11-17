O clima tenso entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton voltou a ser assunto na Fórmula 1 depois da disputa acirrada no GP da Cidade do México. Bernie Ecclestone, por sua vez, criticou as reclamações do britânico sobre o carro da Ferrari.

No GP de São Paulo, Frederic Vasseur se reuniu com os pilotos e declarou que não pretende aplicar ordens de equipe específica entre eles nas últimas três etapas.

Ao compartilhar suas opiniões sobre o assunto em entrevistas concedidas à Sky Sport e à RTL, Ecclestone 'mirou' especialmente em Hamilton.

"Assim que entra no carro e começa a corrida, antes mesmo de chegar à primeira curva, ele já começa a reclamar e a se queixar de alguma coisa".

"Ele já está chegando à idade em que deveria começar a pensar na aposentadoria".

Já em sua avaliação sobre Leclerc, Ecclestone defendeu que o piloto monegasco tem um vínculo mais forte com a Ferrari: "Leclerc é um homem da Ferrari. Hamilton, por outro lado, chegou à equipe e tentou mudar a forma de trabalho lá. Mas agora é tarde demais para ele fazer isso".

"A Ferrari precisa de um piloto número um bem definido. É muito melhor ter um piloto número um de verdade e um segundo piloto bastante competitivo. Mas o segundo piloto também deve conhecer claramente seu papel e ser um apoio confiável para a equipe".

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