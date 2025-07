Bernie Ecclestone foi o 'chefão' da Fórmula 1 por 30 anos, comandando a Formula One Management (FOM) de 1987 até 2017. Perguntado sobre as chances de Lewis Hamilton conquistar o oitavo título da categoria, o ex-dono foi 'curto e grosso' no veredito.

"Não", disse Eclestone ao Sky Sports. "Acho que há um período na vida das pessoas em que tudo vai funcionar bem ou não".

"Acho que ele teve a sorte de estar por perto quando... primeiro, não havia tanta concorrência, então era um pouco mais fácil. E agora ele tem concorrentes que, quando ele estava ganhando tudo, não tinha muitas pessoas no topo da lista".

No entanto, o ex-dono da F1 ainda acredita que o heptacampeão ainda continuará na F1 em alto nível, mas talvez não na Ferrari. "Mas espero que ele ainda consiga fazer o trabalho. Se ele conseguirá vencer o Campeonato Mundial onde está, é uma história completamente diferente'.

Ecclestone também analisou a posição de Fréd Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, depois de rumores envolvendo uma possível demissão da Scuderia: "Espero que ele faça o trabalho, porque é errado continuar trocando um cara e outro, porque o cara que entra não vai ficar feliz com o cara, com o que ele estava fazendo, com o que está saindo. Eles querem mudar as coisas, esse é o problema de mudar um pouco as pessoas no topo".

"Acho que o problema é o que aconteceu quando mudamos tudo. Todas as pessoas que estão lá estão no comando, mas não havia ninguém no comando, exceto todo mundo", continuou. "E acho que tudo voltou um pouco a ser assim. É preciso um homem, de fato e de verdade, para dizer: é assim que vai ser. É preciso encontrar uma pessoa; eles deveriam trazer Luca [di Montezemolo] de volta!"

Apesar disso, Luca di Montezemolo saiu definitivamente do radar da Ferrari, por ter se juntado ao conselho administrativo da McLaren Automotive.

