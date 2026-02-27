F1 - Ecclestone destaca potencial de Hamilton em 2026 e alerta: “Fiquem de olho na Ferrari”
Ex-dono da F1 comentou que um oitavo título do heptacampeão seria "uma história incrível"
Ex-dono da Fórmula 1, Bernie Ecclestone voltou atrás em sua opinião de que Lewis Hamilton deveria se aposentar e alertou para “ficar de olho na Ferrari” na temporada de 2026. Ecclestone agora acha que seria "uma história incrível" se o heptacampeão conquistasse o oitavo título mundial.
O polêmico final da temporada 2021 paira como uma sombra sobre o piloto da Ferrari há mais de quatro anos. Muitos nomes do paddock e entre os pilotos defendem que, após os acontecimentos em Abu Dhabi, aquele título controverso na verdade pertence a Hamilton.
Isso não diminui o sucesso de Max Verstappen. O piloto holandês conquistou seu primeiro título no dramático desfecho do GP de Abu Dhabi, após o diretor de prova Michael Masi interpretar as regras do safety car de uma forma controversa. Esse episódio ofuscou o que seria um histórico oitavo título.
A mudança de Hamilton da Mercedes para a Ferrari no final da temporada 2024 gerou grandes expectativas. Porém, o primeiro ano dessa icônica parceria terminou abaixo do esperado, com o britânico sem subir ao pódio de um GP durante toda a temporada, mas vencendo na sprint da China.
As autocríticas na imprensa e a queda de desempenho levaram muitos, incluindo Ecclestone, a questionar o futuro de Hamilton na F1 e a sugerir sua aposentadoria.
No entanto, após o forte desempenho da Ferrari nos testes pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, Ecclestone parece ter mudado de opinião.
O empresário britânico de 95 anos declarou à RTL/ntv e sport.de: "Fiquem de olho na Ferrari". "Espero que a Ferrari tenha voz ativa [na disputa pelo título]. Se a Ferrari for campeã mundial, a Fórmula 1 só tem a ganhar".
Embora as equipes escondam seu desempenho real nos testes, as primeiras impressões indicam que a Ferrari pode disputar o topo junto com a Mercedes, apontada como favorita. Além disso, a Scuderia mostrou-se mais forte em simulações de largada no Bahrein em comparação aos rivais.
Sobre o objetivo de Hamilton pelo oitavo título, Ecclestone comentou: "Ele não quer desistir, não quer parar sem alcançar isso. Talvez seja este ano. Seria uma história incrível".
