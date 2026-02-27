Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Marcos Regadas encara desafio na Porsche Cup com carro ajustado para qualquer situação em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Marcos Regadas encara desafio na Porsche Cup com carro ajustado para qualquer situação em Interlagos

Porsche Cup: Antonella Bassani é P3 no único treino livre da Carrera em SP

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Antonella Bassani é P3 no único treino livre da Carrera em SP

Matheus Comparatto garante o top 5 no primeiro treino livre da Porsche Carrera Cup em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Matheus Comparatto garante o top 5 no primeiro treino livre da Porsche Carrera Cup em Interlagos

Tatiana Calderón e Pipe Barrichello Bartz são confirmados na Stock Car 2026 pela SG28 Racing

Stock Car
Tatiana Calderón e Pipe Barrichello Bartz são confirmados na Stock Car 2026 pela SG28 Racing
Fórmula 1

F1 - Ecclestone destaca potencial de Hamilton em 2026 e alerta: “Fiquem de olho na Ferrari”

Ex-dono da F1 comentou que um oitavo título do heptacampeão seria "uma história incrível"

Ömer Efe Kılıçarslan
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ex-dono da Fórmula 1, Bernie Ecclestone voltou atrás em sua opinião de que Lewis Hamilton deveria se aposentar e alertou para “ficar de olho na Ferrari” na temporada de 2026. Ecclestone agora acha que seria "uma história incrível" se o heptacampeão conquistasse o oitavo título mundial.

Leia também:

O polêmico final da temporada 2021 paira como uma sombra sobre o piloto da Ferrari há mais de quatro anos. Muitos nomes do paddock e entre os pilotos defendem que, após os acontecimentos em Abu Dhabi, aquele título controverso na verdade pertence a Hamilton.

Isso não diminui o sucesso de Max Verstappen. O piloto holandês conquistou seu primeiro título no dramático desfecho do GP de Abu Dhabi, após o diretor de prova Michael Masi interpretar as regras do safety car de uma forma controversa. Esse episódio ofuscou o que seria um histórico oitavo título.

A mudança de Hamilton da Mercedes para a Ferrari no final da temporada 2024 gerou grandes expectativas. Porém, o primeiro ano dessa icônica parceria terminou abaixo do esperado, com o britânico sem subir ao pódio de um GP durante toda a temporada, mas vencendo na sprint da China.

As autocríticas na imprensa e a queda de desempenho levaram muitos, incluindo Ecclestone, a questionar o futuro de Hamilton na F1 e a sugerir sua aposentadoria.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

No entanto, após o forte desempenho da Ferrari nos testes pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, Ecclestone parece ter mudado de opinião.

O empresário britânico de 95 anos declarou à RTL/ntv e sport.de: "Fiquem de olho na Ferrari". "Espero que a Ferrari tenha voz ativa [na disputa pelo título]. Se a Ferrari for campeã mundial, a Fórmula 1 só tem a ganhar".

Embora as equipes escondam seu desempenho real nos testes, as primeiras impressões indicam que a Ferrari pode disputar o topo junto com a Mercedes, apontada como favorita. Além disso, a Scuderia mostrou-se mais forte em simulações de largada no Bahrein em comparação aos rivais.

Sobre o objetivo de Hamilton pelo oitavo título, Ecclestone comentou: "Ele não quer desistir, não quer parar sem alcançar isso. Talvez seja este ano. Seria uma história incrível".

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Polícia prende suspeitos de assalto contra ex-empresário de Schumacher
Próximo artigo EXCLUSIVO F1: "Papel de Verstappen na Red Bull vai muito além das pistas", afirma Mekies

Principais comentários

Mais de
Ömer Efe Kılıçarslan

F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Últimas notícias

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup