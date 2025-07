Bernie Ecclestone considera Christian Horner como um de seus confidentes mais próximos no paddock da Fórmula 1, mas o bilionário não mediu suas palavras quando perguntado sobre a demissão de seu amigo da Red Bull Racing.

Horner era o chefe de equipe mais antigo do paddock antes de ser demitido no início desta semana, após 20 anos na função. Isso ocorreu após um escândalo de assédio que mexeu com Horner 18 meses antes e deu início a uma série de saídas de nomes importantes da equipe.

"O negócio com o qual ele se envolveu há 18 meses, ele foi simplesmente um idiota", disse Ecclestone ao Telegraph ao discutir o escândalo. "Ele tinha 50 anos e achava que tinha 20, achava que era um garoto".

Horner foi inocentado duas vezes das alegações de assédio sexual e comportamento coercitivo, embora um drive altamente divulgado de capturas de tela do WhatsApp que supostamente apresentava mensagens entre ele e uma funcionária tenha causado uma tempestade na mídia global e um sério constrangimento.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Ecclestone, que fez vários comentários depreciativos sobre as mulheres ao longo dos anos, não teve muita simpatia pela mulher que acusou Horner de comportamento inadequado. "Sempre me pergunto, quando essas situações acontecem, por que, se a garota está tão chateada com os avanços de alguém, ela não diz simplesmente: 'Oi, você, pare com isso'", disse ele.

O britânico de 94 anos continuou detalhando como os chefões da Red Bull na sede austríaca da empresa de bebidas energéticas achavam que havia muito poder concentrado em Milton Keynes com Horner. "Provavelmente teria sido melhor se eles tivessem dito: 'Entre, Christian, sente-se'", disse ele.

"Mas o ponto principal é que haviam pessoas lá que achavam que ele estava se safando das coisas, que ele estava agindo como se não fosse o Red Bull Racing, mas o Christian Horner Racing. Ele se safou de muitas coisas. E, durante todo o tempo em que você está indo bem, as pessoas desviam o olhar. Mas, quando você para de se dar bem, as pessoas começam a olhar. Uma ou duas começam a pensar: 'Bem, eu poderia fazer um trabalho melhor'".

Ecclestone também observou a luta pelo poder que ocorreu dentro da empresa após a morte do cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, em 2022. "De fato, foi um pouco confuso", disse Ecclestone.

"Christian era o CEO. Se eu sou o CEO de uma empresa, quero estar no comando. Quero fazer tudo o que acho certo e, se eu estiver errado, eles podem me demitir, podem dizer: 'Desculpe, tchau, você cometeu alguns erros'. Portanto, no momento em que Christian não puder estar nessa posição para fazer o que ele acha que deve ser feito, não será fácil para ele. Não se pode gerenciar algo pela metade. Eu sempre digo que é preciso ter alguém para acender e apagar as luzes. Na verdade, você só precisa de uma pessoa".

Ecclestone teorizou que a insistência de Horner em desempenhar um papel fundamental em todas as áreas do negócio levou à sua queda. "Sei que foi sugerido a ele que deveria ser um chefe de equipe e deixar o lado comercial para outra pessoa", continuou Ecclestone.

"Sua ideia era: 'Eu sou o CEO'. Mas são muito poucos os executivos que conseguem fazer tudo, da engenharia às relações públicas. Ele estava administrando a empresa da maneira que achava que ela deveria ser administrada. Por muito tempo, as pessoas estavam preparadas para dizer: 'OK, é justo, ele está fazendo o trabalho'. Mas, assim que você se afasta um pouco, as pessoas olham e dizem: 'Espere aí'.

"Christian ganhou muitos campeonatos. Ele estava acostumado a vencer. Portanto, não é fácil quando você não está ganhando - e quando você sabe que a culpa não é inteiramente sua".

