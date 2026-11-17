F1: Ecclestone detona Vasseur e acredita que Horner seria líder ideal da Ferrari
Ex-chefão da categoria afirmou que equipe italiana tinha o melhor carro de 2026, questionou comando do francês e pede pulso firme na liderança da Scuderia
Foto de: Eric Le Galliot
O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, é conhecido por não ter papas na língua. Por isso, o executivo de 96 anos criticou sem rodeios, em uma entrevista à Sky e à RTL, o atual chefe de equipe da Ferrari, Frederic Vasseur.
“Para ser sincero, ele [Vasseur] é uma boa pessoa, mas simplesmente não tem o perfil para comandar uma equipe como a Ferrari", afirmou Ecclestone. "A Ferrari precisa de alguém muito, muito, muito forte, que pense na Ferrari desde que acorda até ir dormir".
Bernie questiona, no caso de Vasseur, “se ele realmente dedica a maior parte de seus pensamentos à Ferrari. O britânico continuou: "A Ferrari deveria ter vencido o campeonato mundial este ano. Eles tinham o melhor carro".
Mas, no fim das contas, “muitas coisas diferentes [...] deram errado”, afirmou Ecclestone, que explicou, entre outras coisas, que “há italianos demais. Todos acham que sabem melhor como comandar a equipe, que ela está sendo mal administrada e que eles fariam melhor".
Questionado se o ex-chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, seria a pessoa certa para colocar ordem na Ferrari, Ecclestone afirmou que sim: “Ele certamente já provou que é capaz de fazer o trabalho".
“A Ferrari é a Ferrari. Lá é preciso falar uma linguagem especial. Se ele falasse essa linguagem, com certeza poderia assumir o cargo".
No entanto, a Ferrari não parece estar interessada em uma mudança no comando. O contrato de Vasseur foi renovado em 2025 “por vários anos”, e nele também foi reiterada claramente a confiança no chefe de equipe.
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