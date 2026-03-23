Dez meses após assumir o cargo de chefe de equipe da Audi na Fórmula 1, que até o ano passado ainda era Sauber, Jonathan Wheatley confirmou sua saída do time na última sexta-feira (20). Segundo apuração da versão italiana do Motorsport.com, o engenheiro irá assumir a liderança da Aston Martin, atualmente chefiada por Adrian Newey.

De acordo com comunicado oficial da Audi, Wheatley deixou o time com "efeito imediato" por "motivos pessoais", e Mattia Binotto, chefe de operações da marca na F1, assumiu as responsabilidades de chefe de equipe. Porém, como reportado pelo Motorsport.com Itália, o engenheiro britânico deve substituir Newey na liderança da Aston Martin, equipe que passa por situação delicada, sem ter pontuado até agora e com sérios problemas de confiabilidade no carro.

No entanto, de acordo com Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1, a ida de Wheatley para o time de Silverstone "é impossível" e só seria justificada por um motivo: logística. Em entrevista ao jornal suíço Blick, o empresário britânico explica que, para ele, a mudança "só faria sentido se ele [Wheatley] não gostasse da Suíça e quisesse retornar para a Inglaterra".

A sede da Aston Martin, em Silverstone, fica a apenas uma hora de Beaconsfield, cidade natal de Wheatley, e a aproximadamente 25km de Milton Keynes, onde está localizada a sede da Red Bull na qual o engenheiro trabalhou por quase duas décadas. Porém, caso a 'geografia' se confirme como um dos motivos por trás da decisão de Wheatley pela mudança, isso representaria uma transformação em seu próprio discurso.

O (agora) ex-chefe da Audi tem morado na Suíça, sede da equipe alemã na F1, e, no evento de lançamento do carro da marca em novembro do ano passado, disse também ao Blick que "não sabia o quanto amava" o país, dando alguns detalhes sobre sua nova casa. "Minha esposa está lá, meu cachorro está lá e eu amo nosso apartamento. Vivemos perto de um lago, as montanhas da Suíça estão atrás de nós, é uma experiência extraordinária", falou.

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