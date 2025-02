F1 - Ecclestone: Hamilton "não ficará" muito tempo na Ferrari

Lewis Hamilton fez sua transferência oficial para a Ferrari no começo de 2025, já indo para a pista com a equipe no fim de janeiro. O clima ainda está agradável, o piloto de Fórmula 1 está se adaptando ao novo ambiente e todos os tifosis não podem esperar para vê-lo em ação.

No entanto, para Bernie Ecclestone, o heptacampeão mundial não deve aguentar muito tempo com os italianos. Para o ex-piloto, o britânico não terminará a temporada de 2026 com a Ferrari.

"Ele não ficará lá por tanto tempo. Piero Ferrari, que o levou para lá, ainda acha que fez a coisa certa. Espero que seja esse o caso. Espero que eles não tenham se precipitado e acabem desejando não tê-lo feito", disse ao De Telegraaf.

Ecclestone afirma que Hamilton ficará em segundo plano em relação ao seu novo companheiro de equipe, Charles Leclerc, que corre pela Ferrari desde 2019:

"Não acho que Lewis receberá a mesma atenção na Ferrari. Antes de tudo, a equipe está feliz com Charles Leclerc, seu companheiro de equipe. Leclerc fala a língua deles, então eles cuidarão dele. Mesmo que Lewis se saia bem, ele terá muitos inimigos por causa de sua chegada repentina", disse ele.

Hamilton completou 40 anos no início de janeiro e já está no grid da F1 desde sua estreia em 2007. Por isso, para Bernie, o piloto não terá a mesma motivação de quando começou a correr.

"Tenho uma teoria sobre isso. Com os pilotos, não é a idade, é o tempo que eles estão fazendo a mesma coisa".

"No caso de Lewis, eu pensei: Ele está ficando cansado. Está perdendo a motivação. Se ele nunca tivesse vencido um campeonato mundial, talvez a situação fosse diferente, porque então ele teria a motivação para vencer um. Mas ele já ganhou sete".

