Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Ecclestone, Horner e Briatore na Alpine seria como uma "reunião da máfia", diz Wolff

Rumores sugerem que trio pode ter participação acionária na equipe francesa

Ed Hardy Stuart Codling
Editado:

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, brincou que seria como uma "reunião da máfia" se Christian Horner, Bernie Ecclestone e Flavio Briatore se unissem para obter uma participação acionária na Alpine, como dizem os rumores no paddock da Fórmula 1.

Horner foi demitido do cargo de chefe da Red Bull em julho e seu próximo passo ainda não é conhecido, mas rumores no paddock sugerem que o gestor de 51 anos está querendo investir em uma equipe de F1.

A Alpine tem sido vista como uma possibilidade real devido à sua amizade com o consultor executivo Briatore, que, ao lado do ex-chefão da F1, Ecclestone, pode atuar como um investidor apoiando a candidatura de Horner.

“Seria uma história emocionante, eu acho, e criaria muita agitação em torno da F1”, disse Wolff na sexta-feira, durante o fim de semana do GP da Holanda. "Acho que precisamos disso. A F1 sempre foi sobre as melhores corridas, com pilotos empolgantes e grandes personalidades".

“Sinto que quando você olha para a grande era dos donos e diretores de equipe – Frank Williams e Ron Dennis, Flavio, [Luca di] Montezemolo e alguns outros – talvez precisemos trabalhar nisso. Se houvesse um projeto tão empolgante, esses três caras se juntando, toda a máfia reunida, isso daria um bom conteúdo".

O Grupo Renault detém participação majoritária na equipe Alpine de F1, mas 24% pertencem à empresa de investimentos americana Otro Capital, que inclui vários atletas de alto nível e atores, como Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold e Rory McIlroy. Ryan Reynolds e Rob McElhenney também fazem parte do consórcio.

Então Horner, Ecclestone e Briatore não seriam os primeiros indivíduos a reivindicar propriedade minoritária na equipe, mas o italiano negou qualquer chance de isso acontecer.

“Não estou considerando nada neste momento”, disse Briatore, que levou a Renault a vencer o campeonato de F1 em 2005 e 2006. “Christian não está mais na F1 neste momento, espero que ele volte logo, mas no momento ele não está na mira da Alpine".

ALONSO SINCERÃO com DRUGO, RUSSELL ‘ENTREGA’ KIMI, Bortoleto e Max NUMA BOA e PIASTRI X NORRIS

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

Ed Hardy Fórmula 1
Ed Hardy
Filtros