Fórmula 1

F1: Ecclestone reforça que Bortoleto deveria ser o próximo piloto da Ferrari

Ex-dono da F1 elogiou novamente o piloto brasileiro da Sauber

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:

Lewis Hamilton teve uma difícil primeira metade de temporada com a Ferrari após sua transferência de alto nível da Mercedes para a Scuderia em 2025. Ele não conseguiu subir ao pódio nas primeiras 14 corridas de 2025 com sua nova equipe. De acordo com Bernie Ecclestone, a escuderia italiana deve considerar a possibilidade de contratar Gabriel Bortoleto quando o heptacampeão da Fórmula 1 deixar a equipe.

Com seu companheiro de equipe Charles Leclerc dando à Ferrari sua primeira pole position da temporada no GP da Hungria e ele próprio apenas em 12º lugar, Hamilton se rotulou repetidamente de "inútil" e deu a entender que a equipe deveria pensar em substituí-lo.

O piloto brasileiro fez sua estreia na Fórmula 1 com a Sauber em 2025, depois de vencer a Fórmula 3 em 2023 e a Fórmula 2 em 2024.  O brasileiro, que é agenciado por Fernando Alonso, chamou a atenção em sua primeira temporada ao lado do experiente piloto Nico Hulkenberg.

Ecclestone, em entrevista ao jornal suíço Blick, também revelou que ajudou o paulistano Bortoleto a conseguir um assento na F1 e disse que o jovem piloto ‘vale seu peso em ouro’.”

“As fortes atuações de Bortoleto em uma equipe de meio de pelotão como a Sauber deveriam realmente acordar a Ferrari. Para os italianos, a resposta à pergunta ‘quem será o próximo piloto’ deve ser o brasileiro Bortoleto".

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

 

Fórmula 1
Zeynep Taş
