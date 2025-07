O futuro de Max Verstappen tem sido motivo de especulação há alguns dias, com George Russell admitindo que a Mercedes tem interesse no holandês e Toto Wolff dizendo que "as pessoas conversam e exploram opções". Agora, o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, aconselhou o tetracampeão sobre as opções para os próximos anos.

"Acho que ele deve ficar onde é feliz, onde quer que isso seja", disse em entrevista à Sky Sports. "Enquanto ele estiver feliz, continuará tendo o mesmo desempenho que tem agora, porque não é alguém que brinca com as coisas, certo? Ele é muito direto no que diz e faz", avaliou Ecclestone.

O empresário de 94 anos ainda admitiu que gostaria que Verstappen continuasse com a Red Bull, mas entende que o futuro é incerto: "Eu gostaria de vê-lo permanecer onde está agora, mas sim, teremos que esperar e ver".

Especulações sobre o futuro do tetracampeão

Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028, mas a existência de uma suposta claúsula de saída fez surgir a possibilidade de uma despedida antes desse prazo. A especulação é que, se o holandês estiver abaixo da terceira posiçã até o final de julho deste ano, poderia se despedir do time austríaco sem grandes consequências.

Além disso, segundo o jornal Auto Motor und Sport, empresários e familiares do tetracampeão estariam trabalhando por uma reestruturação na equipe austríaca, a qual estaria ligada a permanência de Verstappen na Red Bull. O holandês deseja reduzir de maneira significativa a influência do chefe de equipe, Christian Horner, ou até mesmo retirá-lo e substituí-lo por outra pessoa. O modelo sugerido seria parecido com o que é utilizado na McLaren atualmente, em que cada área é chefiada por alguém diferente.

