Recentemente, Helmut Marko, consultor da Red Bull, confirmou que o contrato de Max Verstappen com a equipe taurina tem uma cláusula especial de rescisão, o que permitiria o piloto deixar Milton Keynes antes de 2028 no caso do desempenho do carro ficar abaixo de um determinado nível.

Além disso, a cláusula também abordaria a posição final do tetracampeão no campeonato, ou seja, no caso de Verstappen terminar com uma diferença muito grande para o líder do mundial de Fórmula 1.

Até o momento, essas condições ainda não se concretizaram, já que o piloto está atrás por apenas um ponto de Lando Norris, líder do campeonato, e a Red Bull ainda é a terceira força pelo título de construtores, logo atrás da Mercedes.

Porém, no caso do piloto não conseguir dar a volta por cima e terminar sem o pentacampeonato, há algumas situações que podem se criar. Uma equipe que é frequentemente mencionada é a Mercedes.

Roger Benoit, uma figura proeminente da imprensa alemã, defendeu: "A Mercedes daria as boas-vindas a Max Verstappen", enquanto a possibilidade de ele ir para a Aston Martin é "completamente fantasiosa".

Bernie Ecclestone, que foi consultado sobre todos esses rumores, concorda, apesar de levantar o impasse que a equipe de Brackley deve enfrentar no caso de querer contratar Verstappen. Acontece que eles já estão com uma dupla que vem tendo resultados positivos - George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

"Se Max for para a Mercedes, provavelmente será o jovem Antonelli que abrirá espaço para ele. Mas Antonelli já provou seu valor com seu desempenho até agora".

Russell e Antoneli estão apresentando resultados que atendem às expectativas da equipe. Portanto, no caso da possível transferência de Verstappen, é uma questão de curiosidade saber como a Mercedes tomará uma decisão.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Steven Tee / Motorsport Images

