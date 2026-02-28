Pular para o conteúdo principal

F1 elimina regra de duas paradas obrigatórias no GP de Mônaco para 2026

Obrigatoriedade do uso de três conjuntos de pneus em Monte Carlo foi cancelada

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams

Após a controvérsia de 2025, a  Fórmula 1 abandonou os planos de repetir a regra de dois pit-stops obrigatórios no GP de Mônaco. 

Leia também:

Com ultrapassagens praticamente impossíveis nas ruas de Monte Carlo, a FIA implementou o uso obrigatório de três conjuntos de pneus no ano passado para forçar as equipes a adotarem uma estratégia de duas paradas e, com isso, abrir mais opções estratégicas e aumentar as possibilidades de ação.

Porém, a ideia não teve o efeito pretendido na frente do pelotão, já que equipes que corriam com dois carros próximos, como a Racing Bulls e a Williams, conseguiram explorar a regra com um carro segurando o pelotão para criar uma janela de pit stop para o carro da frente.

E, embora a tática tenha conseguido criar mais pontos de discussão em torno da corrida histórica, ela também gerou inquietação sobre os pilotos serem obrigados a correr mais de quatro segundos por volta mais lentos para que sua equipe ganhasse vantagem.

Ainda assim, a alteração da regra foi inicialmente mantida nos regulamentos esportivos de 2026 após uma votação eletrônica do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

McLaren's Lando Norris won his maiden Monaco Grand Prix as F1's two-stop plan backfired.

Lando Norris, da McLaren, venceu seu primeiro Grande Prêmio de Mônaco, enquanto o plano de duas paradas da F1 saiu pela culatra.

Foto: Erik Junius

James Vowles, da Williams, chefe de uma das equipes envolvidas, disse que ficou surpreso ao descobrir que a alteração pontual da regra estava de volta aos planos para 2026, afirmando que a tática o deixou “mais desconfortável do que nunca. Gosto de entrar na pista e lutar por pontos com mérito, em vez de ter que manipular o sistema para conseguir isso”.

Diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse ao Motorsport.com no ano passado que a alteração ainda não estava definida, mas, após novas discussões, o plano foi totalmente abandonado. Na versão mais recente do regulamento esportivo de 2026, ratificado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da Federação, as cláusulas pontuais relacionadas ao uso de pneus em Mônaco foram todas excluídas da seção B.

Outras alterações do regulamento esportivo

Minuto extra adicionado ao Q3

Como parte da última série de ajustes, o Conselho Mundial também votou uma alteração para adicionar um minuto extra ao Q3, com a disputa final entre os 10 carros restantes agora durando 13 minutos em vez de 12.

Como parte da chegada da Cadillac como 11ª equipe da F1, o Q1 e o Q2 agora terão seis carros eliminados em vez de cinco. No entanto, essa estipulação sempre fez parte do regulamento no caso de haver 22 carros na lista de inscritos, portanto, isso não exigiu nenhuma alteração regulamentar em si.

Coletes de resfriamento continuam opcionais 

A FIA também recuou nos planos de tornar obrigatório o uso de coletes de resfriamento pelos pilotos em caso de risco de calor, medidas que foram desenvolvidas após um problemático GP do Catar de 2023, durante o qual muitos pilotos sofreram sintomas de exaustão por calor.

No ano passado, a FIA emitiu pela primeira vez um aviso de “risco de calor” às equipes antes do GP de Singapura, acionado quando a previsão era de que as temperaturas atingissem 31 °C durante o fim de semana da corrida. Essa medida significa que todos os carros devem levar os componentes adicionais necessários para operar os coletes.

Charles Leclerc, ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Ferrari

Os pilotos poderiam optar por não usá-lo, tendo que carregar lastro adicional se optassem isso, mas a FIA planejava tornar o uso do equipamento obrigatório em 2026. Essa mudança não foi bem recebida, pois as opiniões dos pilotos permaneceram divididas sobre a eficácia e o conforto dos coletes.

As regras agora dizem: “Qualquer piloto pode optar por não usar nenhum item de equipamento pessoal que faça parte do Sistema de Resfriamento do Piloto. Nessas circunstâncias, todos os outros componentes, incluindo qualquer meio de resfriamento, do Sistema de Resfriamento do Piloto devem ser instalados.

Além disso, a diferença de massa entre o equipamento pessoal do piloto normalmente utilizado e quaisquer itens do equipamento pessoal do piloto que façam parte do sistema deve ser compensada pela instalação de 0,5 kg de lastro no cockpit. Esse lastro, designado para essa finalidade, será incluído na soma das massas descritas no Artigo C4.6b". 

O aumento do lastro associado ao equipamento de refrigeração permanece em 5 kg para corridas e sprints, mas foi reduzido para apenas 2 kg para quaisquer sessões de classificação. 

