Enfrentando dificuldades desde o início do fim de semana, Max Verstappen viu sua participação na classificação do GP do Japão de Fórmula 1 ser interrompida no Q2. Situação que não gera mais decepção ao piloto.

Tirado do top 10 por Arvid Lindblad da Racing Bulls, o tetracampeão mundial viu seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, avançar sozinho para o Q3. A sensação é que o cenário geral do RB22 continua preocupante e isso tem gerado uma enorme decepção no holandês.

"Eu nem estou mais frustrado, já superei isso”, explicou Verstappen, que largará em 11º lugar no grid de largada. “Não sei qual é a palavra certa para isso. Sinceramente, não sei o que pensar. Provavelmente não há palavra. Não há palavra, não sei... Isso não me irrita mais, não me decepciona mais nem me frustra mais.”

Embora a Red Bull tenha, no passado e especialmente em 2025, conseguido reverter situações e configurações ruins entre os treinos livres e o quali, o problema desta vez é mais profundo. Trabalhar nos ajustes não é suficiente para tirar o máximo proveito de um carro cuja operação e desenvolvimento escapam, por enquanto, à equipe de Milton Keynes.

“Simplesmente há elementos no carro que não funcionam como deveriam, e isso nos prejudica, a ponto de que, mesmo quando fazemos apenas mudanças nas configurações, como costumávamos fazer no passado, ele simplesmente não reage”.

“Fizemos ajustes durante todo o fim de semana, mas, ao mesmo tempo, também temos alguns problemas no carro que estamos tentando resolver, e foi ainda pior no quali em comparação com o TL3. Assim que tento realmente atacar, ele fica completamente instável, e isso não dá absolutamente nenhuma confiança para atacar a menor das curvas. Eu estava simplesmente preso, não podia atacar mais.”

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