F1: Em cenário improvável mas possível, Antonelli pode garantir título após Singapura; saiba mais

Com o segundo lugar em Sepang no último domingo, Kimi Antonelli recuperou 18 pontos em relação ao vice-líder George Russell, dando mais um passo rumo ao seu primeiro título de Fórmula 1. Na verdade, o italiano já tem uma mão na taça e, apesar de improvável, existe a possibilidade de a conquista ser matematicamente confirmada já em Singapura.

Oficialmente, Antonelli não pode 'fechar' o campeonato em Marina Bay, mas há cenários em que o título poderia já ir para o italiano no domingo, mesmo que ele não saiba disso naquele momento.

Vejamos os números: Antonelli tem 84 pontos de vantagem sobre Russell e 106 sobre Lewis Hamilton. Charles Leclerc (129), Lando Norris (132) e Max Verstappen (132) ainda estão matematicamente na disputa.

No melhor dos cenários, Antonelli chega a 117 pontos de vantagem com uma vitória na sprint e no GP de Singapura, ao mesmo tempo em que Russell não soma qualquer ponto.

Com seis corridas para serem disputadas depois disso, ele não poderia, portanto, sagrar-se campeão no domingo, pois 150 pontos ainda estarão em jogo.

Isso ainda não mudaria se a F1 precisar cancelar as duas corridas no Catar e em Abu Dhabi devido aos conflitos no Médio Oriente, disputando a final em Ímola. Embora fosse então uma corrida a menos, ainda assim continuariam em jogo 125 pontos.

Porém, se a F1 mantiver a realização dos GPs do Catar e de Abu Dhabi como certa, desistindo de Ímola como substituta, mas posteriormente a situação no Oriente muda e as duas provas são canceladas sem tempo para substituição, Antonelli pode se tornar campeão já com resultados de Singapura. Mas, naturalmente, é muito improvável que essa confirmação chegue neste fim de semana.

Nesse caso, Antonelli precisaria sair do fim de semana com 100 pontos de vantagem sobre os principais competidores, que, pelo número de vitórias, já não poderiam ultrapassá-lo. Para isso, teria de ganhar 16 pontos sobre Russell e poderia perder no máximo seis para Hamilton. Todos os outros pilotos já ficariam de fora dessas contas caso o italiano chegue à diferença em relação ao companheiro de equipe.

Juan Manuel Fangio venceu assim...

O cenário pode soar extremamente improvável à primeira vista, mas já aconteceu na F1. Juan Manuel Fangio sagrou-se campeão mundial em 1955 porque, após a tragédia de Le Mans, na qual Pierre Levegh e mais de 80 espectadores morreram, as corridas na França, Alemanha, Espanha e Suíça foram canceladas.

Restava apenas a final da temporada em Monza, para a qual Fangio já dispunha de uma vantagem suficiente para não poder mais ser alcançado.

Sem um cenário assim, Antonelli poderia, de acordo com a situação atual, sagrar-se campeão mundial no mínimo em Austin.

A situação é semelhante no Mundial de Construtores, em que a Mercedes tem atualmente 151 pontos de vantagem sobre a Ferrari. Como após Singapura a vantagem máxima poderia ser de 209 pontos, a conquista antecipada do título só seria possível com o cancelamento completo das últimas corridas (172 pontos ainda em disputa), não nas variantes Ímola (215) ou no final regular da temporada (258).

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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