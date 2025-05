Em uma sessão com duas batidas fortes que causaram bandeiras vermelhas, Oscar Piastri, da McLaren conquistou a pole position para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, com tempo de 1min14s670. Max Verstappen, da Red Bull, completa a primeira fila, com George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, também da McLaren, fazem a segunda fila da corrida. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, largará em 14º.

Q1

A primeira parte do treino classificatório começou com Bortoleto já superando o companheiro de equipe Nico Hulkenberg nos tempos, marcando 1min16s698, mas com Alex Albon tomando a volta mais rápida em seguida, com 1min16s164.

Com 12 minutos de sessão, Yuki Tsunoda, da Red Bull, 'quicou' na zebra, rodou, passou pela brita e bateu forte no muro, chegando a capotar o carro na barreira protetiva da curva Villeneuve. Apesar da força da batida, o japonês saiu andando e bem. Pelo incidente, foi instaurado regime de bandeira vermelha.

Depois de mais de dez minutos de pausa, a sessão retornou com uma investigação pela entrada antecipada de Franco Colapinto na pista, antes da autorização dos comissários.

Minutos depois, a Williams demonstrou sua força em 2025 e Sainz conseguiu marcar o melhor tempo da sessão, mas, depois de ficar de fora da pista na parte inicial do Q1, Max Verstappen conseguiu o melhor tempo, com 1min15s175.

Faltando quatro minutos para o fim, depois de uma ida aos boxes, os pilotos iam retornando para pista para uma última tentativa de passar para o Q2. Mas, antes de chegar a pista, George Russell reclamou de um unsafe release da Sauber com Hulkenberg, com os comissários decidindo que não iriam investigar o caso.

Bortoleto marcou tempo de 1min16s340, o que não era suficiente para passar para o Q2 de Ímola. No entanto, no fim do Q1, Franco Colapinto passou pela zebra, rodou e bateu de frente com a barreira protetiva na curva Tamburello, causando mais uma bandeira vermelha. O argentino saiu andando do acidente e estava bem.

No entanto, com a interrupção, a volta de Oliver Bearman foi investigada pelos comissários para decidir se ele teria ou não registrado tempo antes da bandeira vermelha, o que gerou atrasos no Q2. Depois de alguns minutos, a decisão foi de deletar a tentativa do britânico da Haas, com Bortoleto passando para a segunda fase do classificatório.

Eliminados do Q1 foram Yuki Tsunoda (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber) e Liam Lawson (Racing Bulls).

Q2

Depois de uma longa pausa, os pilotos foram para a pista, com o brasileiro da Sauber sendo o primeiro a registra volta rápida, com 1min16s683. Porém, logo em seguida, Verstappen conseguiu tomar a liderança do Q2, com 1min15s400.

Faltando 10 minutos para o fim do Q2, foi a vez de Norris ser o mais rápido da sessão, mas o companheiro de equipe, Oscar Piastri, tomou a liderança por 1min15s241, apenas 20 milésimos a frente do britânico.

Com quatro minutos restantes para o fim da sessão, os pilotos voltaram para a pista em suas últimas tentativas de passar para o Q3. Bortoleto, mesmo com um bom tempo, foi eliminado no Q2, conquistando a 13ª colocação para a corrida de domingo.

No final da sessão, Sainz conseguiu um bom tempo e terminou em primeiro no Q2, com 1min15s198. Em seguida, as duas Aston Martins melhoraram o tempo bem e eliminaram a dupla da Ferrari, Leclerc e Hamilton.

Eliminados do Q2 foram Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton e Charles Leclerc (Ferrari).

Q3

Já no Q3, a dupla da McLaren conseguiu marcar dois bons tempos e ficar na ponta, com Piastri superando o companheiro de equipe. No entanto, Verstappen mostrou uma boa performance e conquistou 1min14s772, tomando a liderança.

Na tentativa final para definir o grid de domingo, Verstappen esperou um pouco no pitlane para tentar volta rápida. Faltando menos de 1 minuto e meio, Piastri foi o primeiro a abrir tempo nessa segunda metade do Q3, marcando tempo de 1min14s670, ficando em primeiro.

O holandês da Red Bull até teve um setor roxo, mas não conseguiu superar Piastri, ficando apenas 0s034 atrás do australiano. George Russell conseguiu um bom tempo e ficou com a terceira posição, com Norris logo atrás.

AO VIVO: Tudo do QUALI em ÍMOLA, com BATIDAS FEIAS de TSUNODA e COLAPINTO! Rubinho fala de F1/NASCAR

Watch: F1 AO VIVO: O GRID DE LARGADA para o GP da EMILIA ROMAGNA | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!