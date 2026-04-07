Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Indy
Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1

Fórmula 1
Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1

F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores

MotoGP: Ducati está impressionada com ritmo de Márquez apesar de limitação física

MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Ducati está impressionada com ritmo de Márquez apesar de limitação física

F1: Em documentário, filha de Schumacher revela reação ao acidente do pai

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Em documentário, filha de Schumacher revela reação ao acidente do pai

F1 e FIA definem datas de reuniões sobre mudanças no regulamento

Fórmula 1
F1 e FIA definem datas de reuniões sobre mudanças no regulamento

Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul

MotoGP: Ducati segue os passos da Aprilia e 'copia' aerodinâmica nos EUA

MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Ducati segue os passos da Aprilia e 'copia' aerodinâmica nos EUA
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Em documentário, filha de Schumacher revela reação ao acidente do pai

Gina Schumacher lançará documentário sobre carreira na equitação e abordou estado do heptacampeão

Redação Motorsport.com
Publicado:
Festnahmen: Familie von Michael Schumacher erpresst?

Festnahmen: Familie von Michael Schumacher erpresst?

Foto de: motosport.com

Pela primeira vez, Gina Schumacher, filha do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, falou sobre o efeito do acidente de esqui sofrido pelo pai em dezembro de 2013. 

Leia também:

Aos 44 anos, o alemão sofreu uma lesão cerebral grave e sua condição de saúde é mantida em segredo pela família desde então. Agora, Gina comentou sobre como enfrentou a situação, ressaltando o papel da equitação em sua vida. Praticante do esporte desde os três anos, ela compete desde os nove e é amazona profissional. 

"Depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo", falou no documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher

A produção, uma realização da emissora alemã ZDF, mostra a carreira de Gina Schumacher na equitação e aborda como o acidente do pai influenciou sua vida pessoal e profissional, além de relembrar momentos em família. A mãe da atleta, Corinna, também praticou hipismo e incentivou a filha à retornar ao esporte. 

"Estou agradecida por poder fazer isso, porque não é algo garantido. Meus pais tornaram isso possível. Por isso sempre foi importante trabalhar duro e fazer o melhor possível", disse. 

A estreia do documentário está prevista para o dia 17 de abril. 

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 e FIA definem datas de reuniões sobre mudanças no regulamento

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Indy
Indy
Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul

Com trajetória internacional, Nicolas Costa chega à NASCAR Brasil em 2026

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Com trajetória internacional, Nicolas Costa chega à NASCAR Brasil em 2026

Últimas notícias

Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Indy
Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1

Fórmula 1
Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1

F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores

MotoGP: Ducati está impressionada com ritmo de Márquez apesar de limitação física

MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Ducati está impressionada com ritmo de Márquez apesar de limitação física