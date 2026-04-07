F1: Em documentário, filha de Schumacher revela reação ao acidente do pai
Gina Schumacher lançará documentário sobre carreira na equitação e abordou estado do heptacampeão
Festnahmen: Familie von Michael Schumacher erpresst?
Foto de: motosport.com
Pela primeira vez, Gina Schumacher, filha do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, falou sobre o efeito do acidente de esqui sofrido pelo pai em dezembro de 2013.
Aos 44 anos, o alemão sofreu uma lesão cerebral grave e sua condição de saúde é mantida em segredo pela família desde então. Agora, Gina comentou sobre como enfrentou a situação, ressaltando o papel da equitação em sua vida. Praticante do esporte desde os três anos, ela compete desde os nove e é amazona profissional.
"Depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo", falou no documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher.
A produção, uma realização da emissora alemã ZDF, mostra a carreira de Gina Schumacher na equitação e aborda como o acidente do pai influenciou sua vida pessoal e profissional, além de relembrar momentos em família. A mãe da atleta, Corinna, também praticou hipismo e incentivou a filha à retornar ao esporte.
"Estou agradecida por poder fazer isso, porque não é algo garantido. Meus pais tornaram isso possível. Por isso sempre foi importante trabalhar duro e fazer o melhor possível", disse.
A estreia do documentário está prevista para o dia 17 de abril.
Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross
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