F1 em família: os irmãos que conseguiram chegar à categoria

A expressão ‘velocidade no sangue’ pode ser aplicada em muitos casos na Fórmula 1. Pilotos com algum grau de parentesco são, de certa forma, comuns na maior categoria do automobilismo mundial.

Muitos hoje observam uma nova geração tentando chegar à F1, com os filhos de Michael Schumacher, Nelson Piquet, Jean Alesi, entre outros, mas poucos se atentaram quando irmãos puderam estar na categoria, sendo ao mesmo tempo ou de maneira separada.

Relembre na galeria abaixo quem e quando ocorreram esses casos

Galeria Lista David Brabham (1990 e 1994) 1 / 19 Foto de: Eric Gilbert Gary Brabham (1990) 2 / 19 Foto de: EuroRacer Manfred Winkelhock (de 1980 a 1985) 3 / 19 Foto de: LAT Images Jo Winkelhock (1989) 4 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Pedro Rodriguez (de 1963 a 1970) 5 / 19 Foto de: LAT Images Ricardo Rodriguez (1961 e 1962) 6 / 19 Foto de: David Phipps Teo Fabi (de 1982 a 1987) 7 / 19 Foto de: LAT Images Corrado Fabi (1983 e 1984) 8 / 19 Foto de: LAT Images Gilles Villeneuve (de 1977 a 1982) 9 / 19 Foto de: LAT Images Jacques Villeneuve Sr. (1981 e 1983) 10 / 19 Foto de: Uncredited Jody Scheckter (de 1972 a 1980) 11 / 19 Foto de: LAT Images Ian Scheckter (de 1974 a 1977) 12 / 19 Foto de: Ercole Colombo Jackie Stewart (de 1965 a 1973) 13 / 19 Foto de: LAT Images Jimmy Stewart (1953) 14 / 19 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi (de 1970 a 1980) 15 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi (de 1972 a 1975) 16 / 19 Foto de: Divulgacao Michael Schumacher (de 1991 a 2012) 17 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher (de 1997 a 2007) 18 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Os Schumacher são os únicos irmãos que chegaram a dividir pódios na F1. 19 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

