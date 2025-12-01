Charles Leclerc revelou que a parte mais emocionante de sua corrida durante o GP do Catar de Fórmula 1 foi calcular os pontos do campeonato na disputa pelo título entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

O piloto da Ferrari teve um fim de semana difícil, juntamente com seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. Leclerc terminou em oitavo, com Hamilton em 12º. Enquanto lutava para encontrar confiança e ritmo no carro, o piloto monegasco voltou sua atenção para a corrida à sua frente e para os pontos na luta pelo campeonato.

Piastri, que largou na pole position, perdeu a vitória para o tetracampeão Verstappen depois que a McLaren decidiu não parar nem o australiano nem o britânico durante o safety car. A equipe de Woking teve a oportunidade de tirar Verstappen da briga pelo campeonato no Catar, mas agora a disputa será no final da temporada, no GP de Abu Dhabi.

A caminho do final da temporada, Norris lidera a classificação com 12 pontos de vantagem sobre Verstappen, em segundo, e Piastri está quatro pontos atrás do holandês, em terceiro.

"É uma briga difícil. É difícil", explicou Leclerc quando perguntado em quem ele apostava para vencer o campeonato.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Acho que tudo pode acontecer quando há poucos pontos de diferença. Eu não sei. Provavelmente será entre Lando e Max, mas tudo pode acontecer, especialmente com a tensão que haverá", continuou. "Os incidentes podem ter um papel importante e todos eles estão lutando por posições".

"Foi um fim de semana muito chato para mim, mas pude acompanhar na tela um pouco disso e estava tentando fazer as contas na minha cabeça. Essa foi a parte mais emocionante da minha corrida", revelou. "Fora isso, foi muito chato e espero que tenhamos uma última corrida emocionante em Abu Dhabi."

Ele acrescentou: "Gostaria que fosse uma batalha de quatro [vias] e que eu estivesse envolvido. Eu quero correr e quero estar lutando no topo. É bom ver essas batalhas, mas seria ótimo se eu pudesse fazer parte delas".

Já tendo disputado um campeonato com Verstappen em 2021, Hamilton também comentou sobre a disputa pelo título. O heptacampeão descobriu o resultado final do GP do Catar enquanto falava com a mídia depois da corrida, e não escondeu a surpresa e a ansiedade para saber como a batalha irá terminar em Abu Dhabi.

"Então, o Oscar está a quantos pontos? O Max está agora 12 [pontos] atrás? Max venceu? Puta merda, eu não sabia, não fazia ideia. Caramba! Uau. Pensei que o Piastri tinha vencido... Bem, isso é emocionante! O campeonato vai até a última corrida, até o limite", falou surpreso ao RacingNews365.

"Todos nós sabemos que Max faz um ótimo trabalho. Acho que ele tem uma equipe fenomenal por trás e não há como negar que o carro deles é o melhor nos últimos quatro anos, talvez menos no início deste ano, mas eles de alguma forma voltaram. Ele obviamente tem um ótimo carro, mas faz um trabalho incrível com ele. Então, parabéns a ele", finalizou.

