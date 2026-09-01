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F1: Em homenagem a Schumacher, Barrichello e Vettel correrão com Ferrari F2002 em Monza

Além da pintura especial do SF-26, Scuderia também fará ações no GP da Itália relembrando a carreira do heptacampeão

Redação Motorsport.com
Editado:
Michael Schumacher, Ferrari F2002

Michael Schumacher, Ferrari F2002

Foto de: LAT Images

Além da pintura especial e do uniforme único para o GP da Itália, a Ferrari também homenageará os 30 anos do início da parceria de Michael Schumacher com a Scuderia com o retorno do F2002 em uma exibição no final de semana de Monza. O lendário carro de Fórmula 1 será pilotado por Rubens Barrichello, ex-companheiro de equipe do alemão, e pelo tetracampeão e amigo pessoal de 'Schumi', Sebastian Vettel.

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Na tarde de sábado (05) da etapa do 'Templo da Velocidade', Barrichello, que foi companheiro de equipe de Schumacher de 2000 até 2005, correrá com o F2002. O monoposto responsável pelo quinto título do alemão também é especial para o brasileiro, já que foi com ele que 'Rubinho' venceu o GP da Itália de 2002.

No domingo (06), Vettel correrá com o icônico carro para uma volta especial antes da largada da corrida em Monza, em homenagem ao legado do heptacampeão mundial.

Tetracampeão pela Red Bull e ex-Ferrari, 'Seb' cresceu com Michael como um ídolo no automobilismo e, depois de avançar no automobilismo, também construiu uma relação próxima com 'Schumi'.

“A passagem de Michael pela Ferrari foi muito mais do que apenas vitórias e títulos: sua busca incansável pela perfeição, atenção aos detalhes, disciplina e capacidade de ser um verdadeiro jogador de equipe ajudaram a criar uma cultura que se tornou uma das características marcantes da Scuderia”, afirmou a Scuderia.

“Trinta anos depois, essa cultura continua fazendo parte da forma como a Ferrari encara as competições hoje. Monza é, portanto, o local ideal para celebrar esse legado, não apenas relembrando o que foi conquistado, mas também reconhecendo os valores que permanecem na Ferrari até hoje".

Schumacher é o piloto com carreira mais longa na Ferrari, tendo disputado 179 corridas entre 1996 e 2006. O alemão de 57 anos também é o piloto mais vitorioso da Scuderia, tendo conquistado cinco de seus sete títulos mundiais com a equipe de Maranello de forma consecutiva, de 2000 a 2004.

Nesse período, Schumacher acumulou 72 vitórias e 58 poles na era de grande sucesso da Ferrari sob o comando de Jean Todt Ross Brawn.

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