F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos
Além de pintura inédita no SF-26, equipe de Maranello celebra legado do piloto alemão com peças especiais para sua corrida em casa
A Ferrari revelou os macacões especiais que Lewis Hamilton e Charles Leclerc usarão no GP da Itália de Fórmula 1, corrida em casa da equipe de Maranello, em homenagem ao legado do heptacampeão Michael Schumacher.
A Scuderia usará o final de semana de Monza para prestar uma série de homenagens ao heptacampeão que venceu cinco títulos de pilotos e seis de construtores pelo time de Maranello. Além de uma nova pintura para o SF-26, a equipe também levará macacões especiais.
Na publicação das redes sociais, a equipe italiana disse: "Um legado celebrado. Revelamos os nossos macacões especiais para Monza, inspirados no impacto de Michael Schumacher no mundo das corridas".
Os novos uniformes mantêm o icônico tom vermelho e apresentam listras brancas na parte da frente, nos braços e nos ombros.
Sete estrelas também foram adicionadas na parte superior das costas para representar os sete títulos de campeão do piloto alemão. As estrelas têm o mesmo estilo das que Schumacher utilizava nos designs de seus capacetes.
A assinatura de Schumacher também está estampada no quadril de cada macacão e nas sapatilhas dos pilotos.
Veja fotos do uniforme especial
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Ferrari
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Ferrari
Ferrari suit detail
Foto de: Ferrari
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Ferrari
O GP da Itália, em Monza, acontece na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de setembro.
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