A Ferrari revelou os macacões especiais que Lewis Hamilton e Charles Leclerc usarão no GP da Itália de Fórmula 1, corrida em casa da equipe de Maranello, em homenagem ao legado do heptacampeão Michael Schumacher.

A Scuderia usará o final de semana de Monza para prestar uma série de homenagens ao heptacampeão que venceu cinco títulos de pilotos e seis de construtores pelo time de Maranello. Além de uma nova pintura para o SF-26, a equipe também levará macacões especiais.

Na publicação das redes sociais, a equipe italiana disse: "Um legado celebrado. Revelamos os nossos macacões especiais para Monza, inspirados no impacto de Michael Schumacher no mundo das corridas".

Os novos uniformes mantêm o icônico tom vermelho e apresentam listras brancas na parte da frente, nos braços e nos ombros.

Sete estrelas também foram adicionadas na parte superior das costas para representar os sete títulos de campeão do piloto alemão. As estrelas têm o mesmo estilo das que Schumacher utilizava nos designs de seus capacetes.

A assinatura de Schumacher também está estampada no quadril de cada macacão e nas sapatilhas dos pilotos.

Veja fotos do uniforme especial

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

Ferrari suit detail Foto de: Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

O GP da Itália, em Monza, acontece na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de setembro.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo