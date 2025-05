Com o 14º lugar no grid do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto se aproximou do companheiro Nico Hulkenberg no duelo interno da Sauber em classificações: com qualis de 7 etapas e mais 2 qualis sprints, o placar neste momento está em 5 a 4 para alemão. Veja os duelos:

Sauber

NICO HULKENBERG 5-4 (4-3 sem sprints) GABRIEL BORTOLETO 17 (+0,063s no Q1) Austrália 15 19 (+0,136s no SQ1) China (sprint) 14 12 China 19 (+0,220s no Q1) 16 Japão 17

(+0.052s no Q1) 16 Bahrein 18 (+0.188s no Q1) 18 Arábia Saudita 20 (+0,680s no Q1) 11 Miami (sprint) 19 (+0,770s no SQ1) 16 (+0,130s no Q1) Miami 13 17 (+0.178s no 1T) Emilia Romagna 14

McLaren

Oscar Piastri 6-3 (4-3 sem sprints) LANDO NORRIS 2 (+0,084s no Q3) Austrália 1 3 China (sprint) 6 (+0,464s em SQ3) 1 China 3 (+0.152s no Q2) 3

(+0.032s no Q3) Japão 2 1 Bahrein 6 (+0,426s no Q3) 2 Arábia Saudita 10 (sem tempo de volta no Q3 - acidente) 2 Miami (sprint) 3 (+0,055s no SQ3) 4 (+0,106s no Q3) Miami 2 1 Emilia Romagna 4 (+0,292s no Q3)

Ferrari

CHARLES LECLERC 7-2 (6-1 sem sprints) LEWIS HAMILTON 7 Austrália 8 (+0,218s no Q3) 4 (+0,208s no SQ3) China (sprint) 1 6 (+0,094s no Q3) China 5 4 Japão 8

(+0,311s no Q3) 3 Bahrein 9 (+0,597s no Q3) 4 Arábia Saudita 7 (+0.531s no Q3) 6 Miami (sprint) 7 (+0,222s no SQ3) 8 Miami 12 (+0.058s no Q2) 11 Emilia Romagna 12 (+0,161s no Q2)

Red Bull

max verstappen 3-0 (2-0 sem sprints) liam lawson 3 Austrália 18 (+1,076s no Q1) 2 China (sprint) 20 (+0,813s no SQ1) 4 China 20 (+0,750s em Q1)

MAX VERSTAPPEN 6-0 (5-0 sem sprints) YUKI TSUNODA 1 Japão 15

(+0,498s no Q2) 7 Bahrein 10 (+0.880s no Q3) 1 Arábia Saudita 8 (+0,910s no Q3) 4 Miami (sprint) 18 (+1,293s no SQ1) 1 Miami 10 (+0,739s na Q3) 2 Emilia Romagna 20 (sem tempo de volta - acidente no Q1)

Mercedes

george russell 7-2 (6-1 sem sprints) andrea kimi antonelli 4 Austrália 16 (+0,554s no Q1 - danos no carro) 5 China (sprint) 7 (+0,569s no SQ3) 2 China 8 (+0,380s no Q3) 5 Japão 6

(+0.237s no Q3) 2 Bahrein 4 (+0.204s no Q3) 3 Arábia Saudita 5 (+0.459s no Q3) 5 (+0,309s no SQ3) Miami (sprint) 1 5 (+0,114s na Q3) Miami 3 3 Emilia Romagna 13 (+0.438s no Q2)

Aston Martin

LANCE STROLL 1-8 (0-7 sem sprints) FERNANDO ALONSO 13 (+0,030s no Q2) Austrália 12 10 China (sprint) 11 (+0,073s em SQ2) 14 (+0.085s no Q2) China 13 20 (+0,934s no Q1) Japão 13 19 (+0,649s no Q1) Bahrein 13 16 (+0.097s no Q1) Arábia Saudita 13 16 (+0,573s no SQ1) Miami (sprint) 10 19 (+0,226s na Q1) Miami 17 8 (+0,150s no Q3) Emilia Romagna 5

Alpine

PIERRE GASLY 6-2 (5-1 sem sprints) JACK DOOHAN 9 Austrália 14 (+0,751s no Q2) 17 (+0,065s no SQ1) China (sprint) 16 16 China 18 (+0.100s no Q1) 11 Japão 19

(+0,691s no 1T) 5 Bahrein 11 (+0.602s no Q2) 9 Arábia Saudita 17 (+0,318s no Q1) 13 Miami (sprint) 17 (+0,826s no SQ1) 18 (+0,288s na Q1) Miami 14

PIERRE GASLY 1-0 FRANCO COLAPINTO 10 Emilia Romagna 15 (sem tempo de volta no Q2 - acidente no Q1)

Haas

ESTEBAN OCON 6-3 (5-2 sem sprints) OLIVER BEARMAN 19 Austrália - (sem tempo de volta - problema técnico) 18 (+0,382s em SQ1) China (sprint) 12 11 China 17 (+0,142s no Q1) 18 (+0,468s no Q1) Japão 10 14 Bahrein 20 (+0,779s no Q1) 19 (+0,556s no Q1) Arábia Saudita 15 12 Miami (sprint) 20 (+1,522s em SQ1) 9 Miami 20 (+0,549s no Q1) 18 Emilia Romagna 19 (+0,305s no Q1)

Racing Bulls

ISACK HADJAR 1-2 (1-1 sem sprints) YUKI TSUNODA 11 (+0,166s no Q2) Austrália 5 15 (sem tempo de volta) China (sprint) 8 7 China 9 (+0,559s no Q3)

ISACK HADJAR 5-1 (4-1 sem sprints) LIAM LAWSON 7 Japão 14

(+0,131s no Q2) 12 Bahrein 17 (+0.574s no Q1 - problema com DRS) 14 (+0,227s no Q2) Arábia Saudita 12 9 Miami (sprint) 14 (+0,602s em SQ2) 11 Miami 15 (+0,376s no Q2 - problema de bateria) 9 Emilia Romagna 16 (+0,126s no Q1)

Williams

AlexANDER Albon 5-4 (3-4 sem sprints) CARLOS SAINZ 6 Austrália 10 (+0,325s no Q3) 9 China (sprint) 13 (+0,786s no SQ2) 10 China 15 (+0.345s no Q2) 9 Japão 12

(+0,053s no Q2) 15 (+0.449s no Q1 - a administração impediu a participação no Q2) Bahrein 8 11 (+0,085s no Q2) Arábia Saudita 6 8 Miami (sprint) 15 (sem tempo de volta no SQ2) 7 (+0,113s no Q3) Miami 6 7 (+0.041s no Q3) Emilia Romagna 6

