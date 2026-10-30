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F1: Em meio a ausências por saúde no México, Verstappen alerta para peso de rodadas triplas

Tetracampeão mundial destacou o desgaste físico causado pelas séries de três corridas consecutivas

Lydia Mee Ronald Vording
Publicado:
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen afirmou que é “normal” que pilotos e membros das equipes da F1 adoeçam nesta fase da temporada, depois que Kimi Antonelli e Valtteri Bottas não compareceram ao dia da imprensa na quinta-feira (29), na Cidade do México, enquanto Sergio Pérez se ausentou do encontro com fãs na sexta-feira (30).

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Antonelli foi dispensado das atividades com a imprensa enquanto se recupera de uma doença viral, e a Mercedes espera que o piloto italiano retorne à pista para os treinos de sexta-feira. Bottas, da Cadillac, também faltou ao dia da imprensa por motivo de doença, e a equipe americana descreveu a ausência como uma medida de precaução.

O México é a segunda corrida de uma sequência de três, após o GP dos Estados Unidos na semana passada e antes do GP de São Paulo na próxima semana. Os últimos nove finais de semana de corrida da temporada 2026 estão organizados em três rodadas triplas, com intervalos de uma semana entre elas.

Ao falar com a imprensa no México, Verstappen foi questionado sobre o quão difícil tinha sido essa sequência de corridas.

“É claro que é sempre bastante desgastante para o corpo, como três semanas seguidas. Às vezes você pode ter um pouco de azar com alguma coisa, como uma infecção estomacal”, explicou o holandês.

“Mas normalmente é nessa época do ano que não só os pilotos, mas também os mecânicos e o pessoal da equipe ficam doentes. Porque o corpo aguenta muito estresse. Mas, em determinado momento, é claro, ele também avisa quando precisa de uma pequena fase de recuperação".

“Isso é algo que você precisa estar atento. E em alguns anos as coisas correm um pouco melhor do que em outros. Acho que você tenta aprender um pouco sobre isso também à medida que passa mais temporadas na categoria. Às vezes, há coisas que você não consegue evitar. Mas, com certeza, é sempre muito difícil".

Além da questão da saúde, Verstappen destacou como é difícil ficar longe da família durante essas rodadas.

“Para mim, a parte mais difícil é que você não consegue realmente voltar para casa no meio do caminho para ficar com a família. Isso, para mim, é algo que hoje em dia eu realmente não gosto nas rodadas triplas", concluiu.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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