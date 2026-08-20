Em meio a uma sequência de anúncios importantes para o mercado de pilotos da Fórmula 1 no início das atividades do GP da Holanda, o mexicano Sergio Pérez afirmou que pretende seguir seu trabalho com a Cadillac a longo prazo.

A própria Cadillac chega a Zandvoort com mudanças, devido à troca de Graeme Lowdon para Marcin Budkowski na chefia da equipe, e Pérez espera que a novidade traga uma nova filosofia para a equipe.

“Acho que Graeme fez um trabalho enorme para levar a Cadillac até onde ela está agora, junto com a GM e o Dan [Towriss, CEO], e sim, acredito que ele faz parte da história da equipe. Desejo tudo de bom para ele no que vier pela frente”.

“Quanto a Marcin, acho que é realmente empolgante. Ao mesmo tempo, quando você tem um novo líder e vê sua nova perspectiva — não passei muito tempo com ele, mas acho que era hora de mudar”.

Budkowski chega com experiência em equipes como Ferrari, McLaren e Renault-Alpine, e Pérez espera que esse conhecimento se traduza em melhorias na pista, e também na organização da Cadillac, onde têm havido dificuldades na execução das atividades nos finais de semana.

“Acho que isso mostra que, embora seja apenas nosso primeiro ano, a Cadillac está muito empenhada em fazer esta equipe avançar o mais rápido possível, e esperamos que, com essa nova liderança, consigamos isso em breve”.

“Como líder, você pode analisar todos esses diferentes departamentos com sua experiência e orientá-los; é isso que todos esperamos de Marcin, que ele nos guie para o próximo nível, e estamos todos muito entusiasmados com isso".

O futuro de Pérez

A chegada de Budkowski também significa uma mudança nos planos de Lowdon, e isso pode afetar os pilotos. Durante as férias, surgiu o boato de que Pérez poderia deixar a equipe para se juntar à Williams, onde falava-se sobre uma saída de Sainz.

Logo no início da semana, a Williams anunciou a renovação dos contratos de Sainz e Álex Albon, o que levou Pérez a ser questionado sobre seu futuro. Para o mexicano, está claro que ele quer continuar, mas sem dar uma confirmação oficial.

“Da minha parte, já estava claro quando cheguei aqui que era um contrato de dois anos, mas, obviamente, eu quero isso. Vejo isso como meu projeto e quero fazer parte da Cadillac a longo prazo".

“Quando você começa algo do zero, é preciso muito tempo; por isso, estou muito feliz aqui e espero continuar a longo prazo. Acho que haverá mais algumas conversas daqui para frente e vamos ver o que acontece”, concluiu.

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