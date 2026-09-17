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F1 divulgou calendário de 2027 com Bahrein e Arábia Saudita como primeiras etapas, apesar da continuidade do conflito na região

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

A Fórmula 1 divulgou nesta quarta-feira (16) o calendário da temporada 2027 e, ainda em meio à incerteza com o conflito no Oriente Médio, colocou os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita como as primeiras provas do campeonato. Porém, caso não seja possível manter a realização das provas, a Austrália já deixou claro que não mudará sua data para acomodar as demais corridas.

Leia também:

A temporada 2027 da F1 começa em 14 de março com o GP do Bahrein, seguido do GP da Arábia Saudita no dia 21. Após uma semana de folga, o campeonato volta com a rodada tripla dos GPs da Austrália, do Japão e da China nos dias 04, 11 e 18 de abril.

Porém, com a incerteza em torno do Oriente Médio, com os GPs do Catar e de Abu Dhabi de 2026 ainda em xeque, as provas do Bahrein e da Arábia Saudita podem passar pelo mesmo destino no próximo ano: adiamento ou cancelamento. Por isso, a F1 já pensava em um plano B de adiantar a rodada tripla, visando acomodar as duas provas mais tarde ano ano.

Mas esse plano pode ser colocado em xeque desde já. Em entrevista ao SpeedCafe, o CEO da Australian Grand Prix Corporation, Travis Auld, sinalizou que não vai ceder e mudar a data da etapa de 2027.

"Nossa data já está fechada, de 01 a 04 de abril, e claramente temos um grande empreendimento sendo construído próximo [do circuito do Albert Park]. Por isso estamos sujeito a certos prazos".

"Portanto, estamos basicamente confirmados nesta data de abril. Seria muito difícil para nós mudarmos essa data".

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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