Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso

MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso
Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Endurance
Endurance
Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3
MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati
Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli

Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli

Fórmula 1
Fórmula 1
Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli
F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen

F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria

Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria

Fórmula 1
Fórmula 1
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria
F1: Em meio a polêmica, Mercedes 'abre o jogo' sobre mudança de regras

F1: Em meio a polêmica, Mercedes 'abre o jogo' sobre mudança de regras

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Em meio a polêmica, Mercedes 'abre o jogo' sobre mudança de regras
Mobil acompanha Ipiranga e se despede da Stock Car no fim de 2025

Mobil acompanha Ipiranga e se despede da Stock Car no fim de 2025

Stock Car
Stock Car
Mobil acompanha Ipiranga e se despede da Stock Car no fim de 2025
Fórmula 1

F1: Em meio a polêmica, Mercedes 'abre o jogo' sobre mudança de regras

"Estabelecemos metas e estamos no caminho certo, mas, se foram definidas de forma suficientemente ambiciosa, só o futuro mostrará", afirmou Toto Wolff; veja

Owen Bellwood Filip Cleeren
Editado:
Toto Wolff, Mercedes

Chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff admite que é "super difícil" avaliar onde seus rivais estão em sua preparação para a nova era da categoria em 2026, e disse que a sensação no time não é "comparável" aos preparativos para 2014, a partir de quando as Flechas de Prata dominaram.

A escuderia anglo-germânica passou por duas grandes mudanças de regras em sua 'incarnação' atual. Ela superou as rivais em 2014, conquistando oito títulos consecutivos de construtores, mas ficou perdida 'no meio do mato' quando as regras mudaram novamente em 2022, quando o efeito-solo retornou.

Agora, ela está à beira de uma terceira mudança , enquanto o campeonato se prepara para sua nova era em 2026. No próximo ano, a F1 será definida por novos regulamentos que trarão aerodinâmica ativa para as asas dianteiras e traseiras, os chassis ficarão menores e as unidades de potência contarão com uma divisão de 50:50 entre potência de combustão interna e energia elétrica -- neste sentido, aliás, tanto as Flechas de Prata quanto a rival Red Bull já estão na mira dos rivais, em polêmica que 'antecede' 2026.

O editor recomenda:

Quando o conjunto de regras de 2025 chegou ao fim no GP de Abu Dhabi, o chefe da Mercedes falou: "Ao aterrissar em 2014, eu meio que tive [uma boa] sensação já na intertemporada, quando fomos os primeiros a rodar com um dinamômetro completo  

"O motor era mais confiável do que parecia ser com as outras pessoas. E, obviamente, no primeiro dia de testes, ninguém deu algumas voltas, nós demos. O mesmo aconteceu no segundo dia. Portanto, não é comparável. É também que o grid está muito mais competitivo do que nos anos anteriores", disse Toto.

Embora Wolff tenha admitido que a Mercedes estava "mais animada do que hoje" quando a temporada de 2013 terminou no Brasil - ao conquistar o segundo lugar na classificação da F1, apenas seis pontos à frente da Ferrari - ele disse que sua equipe está "no caminho certo" com seus preparativos.  

Mercedes was “more cheerful than today” at the close of the 2013 season

A Mercedes estava "mais animada do que hoje" no encerramento da temporada de 2013

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"É muito difícil prever, porque estabelecemos metas que estamos no caminho certo para cumprir. Mas se essas metas foram definidas de forma suficientemente ambiciosa e se foram definidas no lugar certo em termos de prioridades, só o futuro mostrará", seguiu o comandante mercedista.

Esse futuro está se aproximando rapidamente, pois a F1 realizará um teste a portas fechadas em Barcelona a partir de 26 de janeiro. E a Red Bull será a primeira fabricante a se apresentar com um evento em 15 de janeiro.  

Wolff brincou: "Não está muito longe. É realmente horrível dizer isso. Hoje foi o primeiro dia da manhã em que pensei: 'Não quero ir para uma pista de corrida'." 

Mas ele diz que a equipe fará "tudo o que estiver ao alcance para apresentar um carro, com uma unidade de potência que seja suficientemente competitiva".  

No entanto, Toto não quis fazer previsões sobre a posição da equipe no início da corrida na Austrália e avisou que é uma "pessoa com o copo meio vazio" quando se tratava de prever a sorte de sua equipe - especialmente depois de ter iniciado o ciclo de regras de 2022 atrás após sete anos de domínio.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior "Competente pra caramba", analisa preparador físico de Bortoleto sobre estreia na F1

Principais comentários
Mais de
Owen Bellwood
F1 - Hamilton descarta conversas sobre aposentadoria: "Ainda tenho um sonho"

F1 - Hamilton descarta conversas sobre aposentadoria: "Ainda tenho um sonho"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Hamilton descarta conversas sobre aposentadoria: "Ainda tenho um sonho"
Circuitos de Grau 1 da FIA: O que são e por que podem sediar corridas de F1

Circuitos de Grau 1 da FIA: O que são e por que podem sediar corridas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Circuitos de Grau 1 da FIA: O que são e por que podem sediar corridas de F1
Por que os rádios não substituíram os pitboards durante uma corrida de F1?

Por que os rádios não substituíram os pitboards durante uma corrida de F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
Por que os rádios não substituíram os pitboards durante uma corrida de F1?
Mercedes
Mais de
Mercedes
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1

Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1
F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"

F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Últimas notícias

MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso

MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso
Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Endurance
Endu Endurance
Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3
MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati
Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli

Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros