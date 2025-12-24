F1: Em meio a polêmica, Mercedes 'abre o jogo' sobre mudança de regras

Chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff admite que é "super difícil" avaliar onde seus rivais estão em sua preparação para a nova era da categoria em 2026, e disse que a sensação no time não é "comparável" aos preparativos para 2014, a partir de quando as Flechas de Prata dominaram.

A escuderia anglo-germânica passou por duas grandes mudanças de regras em sua 'incarnação' atual. Ela superou as rivais em 2014, conquistando oito títulos consecutivos de construtores, mas ficou perdida 'no meio do mato' quando as regras mudaram novamente em 2022, quando o efeito-solo retornou.

Agora, ela está à beira de uma terceira mudança , enquanto o campeonato se prepara para sua nova era em 2026. No próximo ano, a F1 será definida por novos regulamentos que trarão aerodinâmica ativa para as asas dianteiras e traseiras, os chassis ficarão menores e as unidades de potência contarão com uma divisão de 50:50 entre potência de combustão interna e energia elétrica -- neste sentido, aliás, tanto as Flechas de Prata quanto a rival Red Bull já estão na mira dos rivais, em polêmica que 'antecede' 2026.

Quando o conjunto de regras de 2025 chegou ao fim no GP de Abu Dhabi, o chefe da Mercedes falou: "Ao aterrissar em 2014, eu meio que tive [uma boa] sensação já na intertemporada, quando fomos os primeiros a rodar com um dinamômetro completo

"O motor era mais confiável do que parecia ser com as outras pessoas. E, obviamente, no primeiro dia de testes, ninguém deu algumas voltas, nós demos. O mesmo aconteceu no segundo dia. Portanto, não é comparável. É também que o grid está muito mais competitivo do que nos anos anteriores", disse Toto.

Embora Wolff tenha admitido que a Mercedes estava "mais animada do que hoje" quando a temporada de 2013 terminou no Brasil - ao conquistar o segundo lugar na classificação da F1, apenas seis pontos à frente da Ferrari - ele disse que sua equipe está "no caminho certo" com seus preparativos.

A Mercedes estava "mais animada do que hoje" no encerramento da temporada de 2013 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"É muito difícil prever, porque estabelecemos metas que estamos no caminho certo para cumprir. Mas se essas metas foram definidas de forma suficientemente ambiciosa e se foram definidas no lugar certo em termos de prioridades, só o futuro mostrará", seguiu o comandante mercedista.

Esse futuro está se aproximando rapidamente, pois a F1 realizará um teste a portas fechadas em Barcelona a partir de 26 de janeiro. E a Red Bull será a primeira fabricante a se apresentar com um evento em 15 de janeiro.

Wolff brincou: "Não está muito longe. É realmente horrível dizer isso. Hoje foi o primeiro dia da manhã em que pensei: 'Não quero ir para uma pista de corrida'."

Mas ele diz que a equipe fará "tudo o que estiver ao alcance para apresentar um carro, com uma unidade de potência que seja suficientemente competitiva".

No entanto, Toto não quis fazer previsões sobre a posição da equipe no início da corrida na Austrália e avisou que é uma "pessoa com o copo meio vazio" quando se tratava de prever a sorte de sua equipe - especialmente depois de ter iniciado o ciclo de regras de 2022 atrás após sete anos de domínio.

