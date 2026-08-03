F1: Em meio a rumores envolvendo Câmara, chefe da Cadillac elogia "trabalho espetacular" de Pérez e Bottas
Graeme Lowdon considera críticas do finlandês e do mexicano normais
Apesar das recentes divergências públicas e críticas sutis sobre o ritmo de desenvolvimento da Cadillac na Fórmula 1, a chefia do time fez questão de colocar panos quentes no ambiente interno. O chefe de equipe Graeme Lowdon classificou as cobranças como algo "normal" na categoria, rasgando elogios à dedicação de Sergio Pérez e Valtteri Bottas no projeto do novo time.
A postura veio após Pérez manifestar insatisfação com a velocidade das atualizações do carro, enquanto Bottas adotou um tom mais otimista em relação ao progresso. Para Lowdon, esse tipo de cobrança faz parte da rotina de pilotos experientes e competitivos.
"É perfeitamente normal [haver críticas]. Teria sido muito fácil para eles tentar pressionar uma equipe nova rápido demais, mas isso não aconteceu. É preciso um certo nível de tensão para melhorar sempre e acho que eles acertaram no nível certo", disse Lowdon.
Quando a Cadillac entrou na F1, muitas pessoas duvidaram se os dois veteranos seriam os melhores nomes para o projeto. Embora os dois tragam um nível de experiência valioso para um time que está começando, também havia razões para tanto Bottas quanto Pérez já estarem fora do grid em 2025.
Porém, enquanto o finlandês permaneceu no paddock e ajudou no desenvolvimento para 2026 como piloto de testes da Mercedes, o ex-Red Bull optou por uma pausa completa, se mantendo fora das pistas. Para Lowdon, essa é "uma diferença interessante" entre os dois: "Eu estava curioso para ver se haveria algum padrão na abordagem deles".
"Havia fatores bastante diferentes por trás [dos resultados de ambos], mas na pista os dois fizeram um trabalho realmente espetacular, levando em conta as circunstâncias. Raramente acontece de pedirmos que eles façam as mesmas coisas", concluiu.
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