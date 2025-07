Bastaram apenas quatro corridas para Oliver Bearman tomar novamente uma das punições mais extremas previstas pelo regulamento da FIA: 10 posições no grid de largada. Após não cumprir com o regulamento de bandeira vermelha no GP de Mônaco, o piloto da Haas repetiu o feito neste sábado, durante o terceiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

No Principado, a punição de Bearman foi de 10 posições para o grid e mais dois pontos na superlicença por ultrapassar Carlos Sainz e realizar uma ultrapassagem sob bandeira vermelha.

Agora, em Silverstone, o britânico ainda tomou quatro pontos na superlicença, deixando-o com oito no total, relativamente próximo do total de 12, que leva à suspensão por uma corrida. O motivo desta vez foi entrar no trecho que pista que leva aos boxes a mais de 200km/h, uma velocidade geralmente adotada em condições de corrida.

O incidente levou à batida de Bearman na entrada dos boxes no final da sessão e, agora leva o britânico a um feito inédito, já que, antes dele, a última vez que uma punição desta magnitude havia sido aplicada (exceto em casos de trocas de componentes da unidade de potência) havia sido em 2012.

Uma penalização de dez colocações, geralmente, é aplicada a pilotos que fazem troca de componentes excedendo o limite máximo imposto no regulamento. Normalmente, mudanças 'a mais' na unidade de potência, câmbio e sistemas eletrônicos são responsáveis por fazer com que o piloto 'caia' todas essas posições.

A última vez que isso aconteceu foi em 2024, no GP da Bélgica. Para a corrida em Spa, Max Verstappen introduziu a quinta unidade de potência da temporada, superando as quatro unidades impostas em regulamento pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

E é exatamente por isso que a penalização de Bearman se torna 'histórica': não há registros em mais de uma década de outros pilotos sendo punidos em 10 posições no grid de largada sem ser por troca de componentes. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, durante o terceiro treino livre em Mônaco.

Na ocasião, Pastor Maldonado, piloto da Williams, colidiu com Sergio Pérez - representante da Sauber. Os comissários entenderam que era uma batida evitável e o puniram por conduta antidesportiva. No caso de Bearman, o britânico foi convocado por ter ultrapassado Carlos Sainz em regime de bandeira vermelha - logo após a batida no muro do líder do campeonato Oscar Piastri.

Na decisão, a FIA destacou:

"Bem antes da ultrapassagem, a sessão havia sido sinalizada com bandeira vermelha. A equipe informou o piloto bem tarde, pouco antes da ultrapassagem. No entanto, fica claro pelas imagens de vídeo que havia um painel luminoso diretamente à frente do piloto que mostrava a bandeira vermelha; e o painel também indicava a bandeira vermelha bem antes da ultrapassagem ocorrer".

"O regulamento exige que os pilotos reduzam a velocidade "imediatamente" e retornem lentamente aos seus respectivos boxes (Artigo 2.5.4.1 b)). O mesmo regulamento alerta os pilotos sobre o fato de que, em uma situação de bandeira vermelha, "ultrapassar é proibido" e que os pilotos devem "lembrar que veículos de corrida e de serviço podem estar na pista...".

"O piloto alegou ter visto as bandeiras vermelhas, mas decidiu não reduzir a velocidade abruptamente porque sentiu que reduzir a velocidade abruptamente teria sido mais perigoso e que o que ele fez foi uma maneira mais segura de lidar com a situação".

"Discordamos de sua decisão de não tomar medidas para reduzir a velocidade o suficiente para evitar ultrapassar outro carro e, em vez disso, retornar lentamente aos boxes, conforme necessário. O propósito de exigir que os pilotos reduzam a velocidade imediatamente é a segurança – eles não saberão o que está à sua frente ou o motivo da bandeira vermelha ser mostrada. Isso é particularmente verdade em uma pista como Mônaco".



"Nessas circunstâncias, não há fator atenuante para o fato de ele ter ultrapassado um carro sob bandeira vermelha e, portanto, impusemos uma penalidade de perda de 10 posições no grid da corrida e 2 pontos de penalidade".

