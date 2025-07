Após 20 anos a frente da Red Bull Racing na Fórmula 1, Christian Horner foi demitido com efeito imediato. Dentre todos os times, o austríaco era o chefe há mais tempo no cargo e se despede após uma série de polêmicas, tanto pessoais, envolvendo uma acusação de assédio no início do ano passado, quanto profissionais, em relação a discordâncias com Helmut Marko e os Verstappen e uma queda de desempenho significativa desde o meio de 2024.

Por meio de um post no Instagram, Horner se despediu agradecendo por duas décadas "incríveis" de trabalho ao lado da equipe.

"Após uma jornada incrível de vinte anos juntos, é com pesar no coração que hoje me despeço da equipe que amei profundamente. Cada um de vocês, as pessoas incríveis na fábrica, foram o coração e a alma de tudo o que conquistamos. Nas vitórias e nas derrotas, em cada passo do caminho, estivemos lado a lado como um só e jamais esquecerei isso. Foi um privilégio fazer parte e liderar essa equipe épica, e tenho um imenso orgulho de tudo o que conquistamos juntos e de cada um de vocês", diz a legenda da publicação.

Ele continuou, se dirigindo também aos fãs e adversários: "Obrigado aos parceiros e fãs incríveis que nos permitiram correr. O apoio de vocês ajudou a equipe a crescer desde o início humilde até se tornar uma potência na F1, conquistando 6 Campeonatos de Construtores e 8 de Pilotos. Da mesma forma, agradeço aos nossos rivais, sem os quais não haveria corrida. Vocês nos desafiaram, nos colocaram à prova e nos ajudaram a alcançar feitos que nunca imaginamos ser possíveis. A competição tornou cada vitória mais doce e cada revés uma oportunidade de crescer e evoluir."

Ao longo do mandato de Horner, a Red Bull conquistou 4 títulos de pilotos com Sebastian Vettel, entre 2010 e 2013, e 4 com Max Verstappen, entre 2021 e 2024.

"A Fórmula 1 é um esporte construído sobre ambição incansável, paixão e respeito. As rivalidades foram intensas, mas o impulso mútuo por inovação e superação é o que tornou a jornada tão especial. Foi uma honra fazer parte dessa era incrível do automobilismo. Saio com um imenso orgulho pelo que conquistamos e também pelo que está por vir em 2026 — e um profundo respeito por todos que fizeram da F1 o auge que é hoje. Muito obrigado", finalizou.

