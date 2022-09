Carregar reprodutor de áudio

No retorno da Fórmula 1 ao circuito de Marina Bay, Max Verstappen tem a primeira chance de conquistar o título da temporada 2022. Mas, para isso, precisará de uma série de resultados no GP de Singapura deste domingo que não envolvem somente o holandês.

O atual campeão da F1 está bem próximo do bicampeonato. Com 335 pontos contra 219 de Charles Leclerc e 210 de Sergio Pérez com 'apenas' 164 ainda em jogo nas seis etapas restantes da temporada, sendo que uma delas, o Brasil, conta ainda com a terceira corrida sprint do ano.

Após a etapa de Singapura, restarão 138 pontos em jogo, o total que Verstappen precisa ter de vantagem para garantir o título com cinco corridas de antecedência, já que nem Leclerc nem Pérez o alcançariam no primeiro critério de desempate: o número de vitórias na temporada.

No momento, a diferença para Leclerc, o segundo colocado, é de 116 pontos, enquanto seu companheiro de Red Bull está a 125.

Para viabilizar a conquista do título, Verstappen precisa vencer. Caso termine em segundo ou abaixo, a decisão passa para o GP do Japão, independente dos resultados dos dois rivais.

Vale lembrar que, se conquistar mais um triunfo, isso colocaria o holandês ainda mais próximo de bater o recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel de 13 triunfos em uma mesma temporada. Hoje, Verstappen tem 11.

Veja abaixo um resumo das possibilidades para a conquista do título no próximo domingo (02):

Se Verstappen for... Leclerc precisa ser... Pérez precisa ser.. 1º colocado 9º ou abaixo 4º ou abaixo sem volta mais rápida 1º colocado + Volta mais rápida 8º ou abaixo 4º ou abaixo Mas é importante lembrar que a própria Red Bull trata o fim de semana em Singapura com cautela. Christian Horner, chefe da equipe, prevê que a etapa de Marina Bay seja a mais complicada para o RB18 entre as pistas da reta final de 2022.

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: