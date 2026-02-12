F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

Charles Leclerc foi o mais rápido na sessão da manhã do segundo dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein e também da tarde. O monegasco da Ferrari melhorou o próprio tempo na segunda parte do dia e marcou 1min34s273. Lando Norris e Oliver Bearman completaram o top 3.

Levou cerca de 10 minutos para o primeiro carro deixar os boxes no período da tarde, com Bearman sendo o primeiro a voltar ao trabalho após o almoço com a Haas. Arvid Lindblad, com a Racing Bulls, e Isack Hadjar, que não conseguiu andar com a Red Bull pela manhã, vieram na sequência.

Gabriel Bortoleto assumiu o volante do Audi no lugar de Nico Hulkenberg, que deu suas voltas psela manhã. O brasileiro entrou na pista com pneus médios e deu sete voltas antes de retornar aos boxes pela primeira vez.

Faltando duas horas e 20 minutos para o fim da sessão, uma bandeira vermelha foi acionada e todos os carros precisaram voltar para os boxes. Havia detritos da Cadillac de Valtteri Bottas no traçado e a equipe de limpeza precisou agir no setor dois. O retrovisor direito do monoposto norte-americano se soltou e quase atingiu Carlos Sainz, segundo relatos da equipe do Motorsport.com que está no traçado.

Cerca de dez minutos depois, a Alpine de Pierre Gasly parou pouco antes da primeira curva e outra bandeira vermelha foi acionada para tirá-lo do caminho. Depois desse momento, os pilotos seguiram dando suas voltas, enquanto o tempo real da F1 mostrava problemas, principalmente com o GPS dos carros.

A 45 minutos para o fim da sessão, Bortoleto travou o pneu e escapou na última curva, mas conseguiu se recuperar. O brasileiro terminou o dia na sexta colocação.

Na última meia hora, Leclerc, Norris e Bearman completavam o top 3. Com sete minutos para o fim da sessão, foi realizado um teste de sistema: a bandeira amarela foi acionada, simulando o safety car virtual, e, logo em seguida, a bandeira vermelha.

A bandeira amarela foi acionada novamente nos minutos finais, aparentemente outro teste de sistema, e pilotos começaram treinos de largada.

Classificação geral - Tarde do dia 2 no Bahrein

