Testes de pré-temporada no Bahrein
Daytona 500
Testes de pré-temporada no Bahrein
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

Testes de pré-temporada no Bahrein
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: FIA teria testado motor da Mercedes e aprovado legalidade, diz site italiano
Fórmula 1

F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

Monegasco fez 1min34s273 na pista de Sakhir; Gabriel Bortoleto foi sexto colocado

Livia Veiga Olivia Nogueira
Editado:

Charles Leclerc foi o mais rápido na sessão da manhã do segundo dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein e também da tarde. O monegasco da Ferrari melhorou o próprio tempo na segunda parte do dia e marcou 1min34s273. Lando Norris e Oliver Bearman completaram o top 3. 

Leia também:

Levou cerca de 10 minutos para o primeiro carro deixar os boxes no período da tarde, com Bearman sendo o primeiro a voltar ao trabalho após o almoço com a Haas. Arvid Lindblad, com a Racing Bulls, e Isack Hadjar, que não conseguiu andar com a Red Bull pela manhã, vieram na sequência.

Gabriel Bortoleto assumiu o volante do Audi no lugar de Nico Hulkenberg, que deu suas voltas psela manhã. O brasileiro entrou na pista com pneus médios e deu sete voltas antes de retornar aos boxes pela primeira vez.

Faltando duas horas e 20 minutos para o fim da sessão, uma bandeira vermelha foi acionada e todos os carros precisaram voltar para os boxes. Havia detritos da Cadillac de Valtteri Bottas no traçado e a equipe de limpeza precisou agir no setor dois. O retrovisor direito do monoposto norte-americano se soltou e quase atingiu Carlos Sainz, segundo relatos da equipe do Motorsport.com que está no traçado.

Cerca de dez minutos depois, a Alpine de Pierre Gasly parou pouco antes da primeira curva e outra bandeira vermelha foi acionada para tirá-lo do caminho. Depois desse momento, os pilotos seguiram dando suas voltas, enquanto o tempo real da F1 mostrava problemas, principalmente com o GPS dos carros.

A 45 minutos para o fim da sessão, Bortoleto travou o pneu e escapou na última curva, mas conseguiu se recuperar. O brasileiro terminou o dia na sexta colocação. 

Na última meia hora, Leclerc, Norris e Bearman completavam o top 3. Com sete minutos para o fim da sessão, foi realizado um teste de sistema: a bandeira amarela foi acionada, simulando o safety car virtual, e, logo em seguida, a bandeira vermelha. 

A bandeira amarela foi acionada novamente nos minutos finais, aparentemente outro teste de sistema, e pilotos começaram treinos de largada. 

Classificação geral - Tarde do dia 2 no Bahrein

Teste 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 139

1'34.273

   S 206.667
2 United Kingdom L. Norris McLaren Mastercard F1 Team 1   Mercedes 149

+0.511

1'34.784

 0.511 M 205.553
3 United Kingdom O. Bearman TGR Haas F1 Team 87   Ferrari 130

+1.121

1'35.394

 0.610 S 204.239
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 54

+1.193

1'35.466

 0.072 S 204.085
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull 87

+2.288

1'36.561

 1.095 S 201.770
6 Brazil G. Bortoleto Audi Revolut F1 Team 5   Audi 67

+2.397

1'36.670

 0.109 S 201.543
7 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 97

+2.450

1'36.723

 0.053 S 201.432
8 Finland V. Bottas Cadillac Formula 1 Team 77   Ferrari 67

+2.551

1'36.824

 0.101 S 201.222
9 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 62

+2.956

1'37.229

 0.405 S 200.384
10 Germany N. Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 27   Audi 47

+2.993

1'37.266

 0.037 S 200.308
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41   Red Bull 83

+3.197

1'37.470

 0.204 S 199.889
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Mercedes 69

+3.319

1'37.592

 0.122 S 199.639
13 New Zealand L. Lawson RB 30   Red Bull 50

+3.744

1'38.017

 0.425 S 198.773
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Honda 98

+3.975

1'38.248

 0.231 M 198.306
15 Mexico S. Perez Cadillac Formula 1 Team 11   Ferrari 42

+4.380

1'38.653

 0.405 S 197.492
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 3

 

      
17 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull 0

 

      
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Honda 0

 

      
19 France E. Ocon TGR Haas F1 Team 31   Ferrari 0

 

      
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 0

 

      
21 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 0

 

      
22 Australia O. Piastri McLaren Mastercard F1 Team 81   Mercedes 0

 

      
