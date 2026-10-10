F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

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Progresso lento mas constante em Marina Bay dá esperança a Kimi Antonelli

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:

Líder do campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli acredita que o novo W17, atualizado com as novidades introduzidas na Malásia, funciona melhor, apesar da incerteza quanto ao desempenho real das novas peças.

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A Mercedes tomou a incomum decisão para uma equipe de ponta de dividir os carros em termos de atualizações. Em Singapura, Antonelli tem usado a versão atualizada, com assoalho e sidepods revisados, enquanto George Russell, condenado a largar do fim do grid após exceder a cota de unidades de potência, voltou à versão antiga.

Russell foi visivelmente mais rápido na sexta-feira, superando Antonelli durante toda a classificação sprint com uma vantagem média de seis décimos, mas o britânico abandonou a corrida curta após um acidente nos momentos iniciais da prova e seu carro não pareceu o mesmo desde então.

A dupla acabou em 12º e 13º no Q1, 1,2s atrás do ritmo de Lewis Hamilton, mas Antonelli progrediu mais do que qualquer outro ao longo da classificação: melhorou dois segundos e se classificou em quarto, apenas 0,189s atrás do pole position, Max Verstappen.

O cenário foi encorajador para o italiano, que havia descrito o W17 atualizado como “muito difícil, muito imprevisível e muito difícil de encaixar uma volta” após a classificação sprint na sexta-feira.

Questionado pelo Motorsport.com se os últimos dois dias haviam fornecido algumas respostas, Antonelli confirmou que "sim, definitivamente". 

“Estamos começando a ver o que o pacote pode nos oferecer. Mas ainda é difícil encontrar a janela certa. Demos um passo muito grande no acerto hoje e parecemos ter colocado o carro em uma posição melhor, mesmo abrindo mão de um pouco de desempenho. Ele simplesmente pareceu funcionar de uma maneira melhor", disse. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"No entanto, a janela ainda era muito pequena, muito sensível, especialmente ao longo da classificação. Quando você tenta forçar cada vez mais com a melhora da pista, o carro reagia de forma bem diferente a qualquer esforço extra, freando um pouco mais tarde, combinando um pouco mais. Então a janela ainda é pequena, mas a equipe fez um ótimo trabalho para dar a volta por cima e agora começamos a obter algumas respostas. Se na Malásia estávamos um pouco perdidos, agora está um pouco mais claro", acrescentou. 

Devido à estreita janela de operação, encontrar um acerto funcional se mostrou complicado: “Fomos na direção oposta com o acerto e o carro ficou em uma posição melhor. Ontem ele simplesmente escorregava um pouco por todos os lados, então foi só tentar estabilizar, abrindo mão de um pouco de desempenho aerodinâmico, mas tendo uma plataforma mais estável".

Russell reconheceu o progresso, mas destacou que a Mercedes estava longe de seu desempenho habitual.

“Foi positivo ver o Kimi um pouco mais competitivo hoje do que ontem. No entanto, não estávamos exatamente 'incendiando' a tela de tempos. Como equipe ainda não estamos satisfeitos com onde estamos com o novo pacote. Acho que reconhecemos a necessidade de fazer alguns ajustes de acerto para compensar essas mudanças, então talvez possamos encontrar uma forma de fazê-lo funcionar e ser rápido. Mas, neste momento, precisamos de mais tempo", falou o britânico. 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli concorda e espera que o próximo GP, em Austin, ofereça uma oportunidade melhor para entender essa atualização enigmática, especialmente por ser uma etapa sem sprint

“Em Austin voltamos a um fim de semana normal e sinto que podemos explorar muito mais. O ideal seria ter dois carros com a mesma especificação, porque você pode tentar coisas diferentes nos dois. A equipe fez um trabalho tremendo tentando trazer este pacote e ele melhorou em certas áreas, mas definitivamente deslocou a janela de uma maneira diferente", explicou o italiano. 

“Só precisamos continuar trabalhando e explorando. Tenho certeza de que, quando encontrarmos a janela certa, vamos conseguir usar o potencial do pacote", finalizou. 

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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