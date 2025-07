E já são dois para Gabriel Bortoleto. O jovem brasileiro, que abriu sua contagem de pontos na Áustria, voltou a pontuar na Fórmula 1 no último fim de semana na Bélgica. Depois de conseguir colocar sua Sauber no Q3 no dia anterior, o piloto terminou sua corrida em um belo nono lugar no domingo, após uma corrida irretocável.

"Foi um fim de semana muito sólido", disse ele depois. "Eu estava entre os 10 primeiros e realmente acho que hoje fizemos tudo o que podíamos. Consegui tirar tudo o que podia do carro, mas foi muito difícil alcançar Lawson".

"Acho que ele tinha um ritmo muito bom e também lidou muito bem com os pneus. Ele tinha um décimo a mais por volta, o que lhe permitiu terminar em oitavo. Sinceramente, estou feliz com meu fim de semana, não poderíamos ter feito mais nada hoje."

Inicialmente, Bortoleto estava atrás do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que foi um dos primeiros carros a parar, junto com Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Fernando Alonso. No final, as duas Saubers trocaram de posição na 19ª volta.

"Houve corridas em que ele foi mais rápido do que eu e eu o deixei passar, e dessa vez senti que talvez pudesse alcançar Lawson ou pelo menos pressioná-lo um pouco", explicou o brasileiro. "Eu disse à equipe: 'se ele me deixar passar e eu não conseguir ultrapassar Lawson, eu o deixarei passar novamente se ele voltar para mim, eu não me importo'".

"Mas no momento em que o ultrapassei, não consegui passar Lawson, apesar de ter ficado próximo dele por muito tempo. Depois, Nico ficou um pouco parado e fez um segundo pit stop, então a posição permaneceu inalterada. Mas ele foi um ótimo companheiro de equipe hoje, como sempre é, e temos uma atmosfera muito boa na equipe em relação a isso".

O acúmulo de experiência

A estratégia de Nico Hülkenberg, idêntica à de Hamilton, que terminou em sétimo, deveria ter permitido que ele terminasse entre os 10 primeiros, no mínimo, mas seu primeiro stint com os pneus slicks não foi bom e, no final, ele teve que ir para os boxes uma segunda vez. Mesmo assim, a aposta de mudar para os compostos de pista seca antes do tempo provou ser a correta.

Então, por que Bortoleto não seguiu seu companheiro de equipe para os boxes na 11ª volta? Bem, o jovem piloto explicou que sua experiência ruim com uma estratégia semelhante em Silverstone o fez querer optar pelo seguro...

"Depois de Silverstone, onde eu entrei muito cedo [para colocar pneus slicks enquanto a pista estava molhada, escapando e batendo no muro], eu disse a mim mesmo que não queria tentar algo assim novamente e arriscar perder tudo", declarou.

"Eu queria ver como os pneus slicks se comportavam e, para ser honesto, dei a ordem de parar antes mesmo de saber se os pneus slicks estavam funcionando corretamente, porque meus compostos [intermediários] estavam completamente mortos e eu estava deslizando por toda parte. Eu disse: 'Pessoal, tenho que parar'."

"E, ao mesmo tempo, estávamos falando pelo rádio e eles me disseram que os slicks estavam funcionando bem e que eu deveria voltar para os boxes. Acho que fizemos tudo o que podíamos hoje. Parar uma volta depois não foi uma decisão ruim. Talvez uma antes teria sido perfeito, mas sabe, é um risco que você corre ou não corre, e hoje eu decidi não correr e fazer o melhor que pude".

