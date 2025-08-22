Em entrevista ao podcast Motorsport.com, Emerson Fittipaldi ficou surpreso com o fato de Max Verstappen ter conquistado o recorde de pista com um GT3 em Nurburgring, como contou Emmo Fittipaldi, filho do bicampeão que também participou da conversa. Emerson também relembrou uma história com Jacky Ickx, belga e ex-piloto de Fórmula 1.

Ao ser perguntado sobre quem eram os pilotos favoritos na infância, Emmo, nascido em 2007 e que correrá na F2 em 2026, apontou para os dois últimos campeões mundiais: Lewis Hamilton e, depois, Max Verstappen.

"Bom, para mim, quando eu era criança, tinha uns 7 anos, 8 anos, eu lembro que eu era o maior fã do Lewis Hamilton. O maior fã quando ele estava na Mercedes, quando ele estava ganhando tudo. O maior fã dele".

"Aí depois, depois que ele ganhou os últimos títulos dele, né? Aí quando eu comecei a ver que o Max Verstappen... Eu sempre gostei do Max, desde o começo. Mas ele nunca estava lá para ganhar um campeonato mundial. Em 2021, quando ele tinha um carro muito competitivo para ganhar, aí foi legal ver essa batalha entre os dois".

Emmo, no entanto, deixou a torcida pelo heptacampeão e 'vestiu a camisa' do holandês da Red Bull: "E lá para a Abu Dhabi, eu estava torcendo para o Max ganhar. Aí eu troquei para o Max. Aí eu vi o que ele estava fazendo com o carro dele e o esforço que a equipe teve".

"Porque a Mercedes já estava dominando há muito tempo, né? Era sempre o melhor carro, sempre campeão mundial, construtores e tudo. E quando eu vi que a Red Bull estava chegando perto da Mercedes, aí eu falei, agora é legal ver o Max como um... Para mim, ele é o melhor piloto que tem agora na Fórmula 1. O mais completo eu acho que é ele. Você pode colocar ele, ele já provou para todo mundo, você pode colocar ele em qualquer carro, em qualquer categoria, ele vai sempre andar muito rápido".

O futuro piloto da F2 destaca a versatilidade de Verstappen, relembrando o feito do holandês em Nurburgring, quando bateu o recorde da categoria GT3 na pista alemã sob o pseudônimo de Franz Hermann.

"Você vê o que ele fez em Nürburgring? Com uma Ferrari GT3, nunca foi para Nürburgring. Em três voltas ele bateu o recorde, eu acho que por uns dois ou três segundos, né?"

Emerson, surpreso com a história, questionou quando e como foi o feito de Verstappen, com Emmo respondendo que em duas ou três voltas este ano, ele bateu o recorde sem nunca ter corrido antes em Nurburgring com o GT3.

Ainda impressionado, Emerson contou a história de uma vez que conviveu com Ickx: "Eu tive uma sorte, para mim foi uma honra, ficar três dias junto com o Jacky Ickx num evento muito legal na França, em Magny-Cours, que eu guiei o F8 Coopersucar. E foi muito bacana".

"E eu dormia no mesmo hotel com o Ickx, num castelinho perto da pista. Todos os dias ele me levava pra pista e eu almoçava, jantava, convivia com ele. Lembro, ele era muito jovem. O belga apareceu do nada, começou a andar lá na frente. Com o Fórmula 2, classificou em segundo, acho que em Nürburgring, né?"

"E ele era o especialista de Nürburgring. Aí eu perguntei pra ele, falei 'Jacky, como que você andava tão rápido em Nürburgring?' Aí ele me contou que ele fez aquelas 24 Horas de Nürburgring umas 4, 5 vezes com carro turismo antes de sentar num Fórmula".

