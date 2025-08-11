Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Emerson Fittipaldi sobre Bortoleto: "Está em outro nível"

Brasileiro pontuou nas últimas duas corridas e foi amplamente elogiado por todos os pilotos

Livia Veiga Ronald Vording
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Gabriel Bortoleto virou uma verdadeira sensação no paddock desde começou a aparecer na zona de pontos, se mostrando ser um rival a altura dos outros pilotos da Fórmula 1. O brasileiro recebeu diversos elogios, inclusive de Max Verstappen e Fernando Alonso. Agora, os comentários vieram de Emerson Fittipaldi em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

Leia também:

Bortoleto teve um desempenho incrível no GP da Hungria, terminando em sexto, logo atrás de Alonso e bem à frente de Verstappen. Isso fez com que o brasileiro chamasse a atenção e, principalmente, ganhasse manchetes em seu nome.

Fittipaldi foi questionado se os resultados positivos de Gabriel são uma surpresa. É importante lembrar que o brasileiro começou a temporada com dificuldades, mas também era o novato com a menor quilometragem na carteira.

"Acho que todo mundo está surpreso, para ser honesto", começou Emerson. "A última corrida foi incrível, se você olhar onde ele estava correndo com aquela Sauber. Acho que ele fez uma performance fantástica, tanto na classificação quanto na corrida. É muito impressionante de ver. Eu o conheço desde que ele começou a correr no kart. Ele sempre foi um piloto muito bom, mas acho que na Fórmula 1 ele está em outro nível agora".

O bicampeão mundial também analisou como possivelmente estará a próxima temporada, quando a Audi assume o lugar da Sauber no grid da F1.

"Espero que a Audi seja um time melhor no próximo ano. Eles investem muito dinheiro no projeto, então espero que o Gabriel tenha um carro melhor no próximo ano. Realmente espero que sim".

"Eles têm muito mais investimento e muito mais pessoas entrando na equipe do que antes. Mas devo dizer que a Sauber sempre foi uma equipe muito boa na história da F1. E agora eles estão ficando mais competitivos novamente. E também não devemos esquecer do Nico Hulkenberg. Ele é muito rápido; acho que isso ajuda muito o Gabriel a ter uma boa referência".

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Livia Veiga Fórmula 1
