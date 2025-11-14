Todas as categorias

Fórmula 1 Audi F1 Team Presentation

F1: Emissora se desculpa após ex-chefe da RB chamar mãe de Bortoleto de "tola"

Brasileiro bateu nas duas corridas do GP de São Paulo

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

Gabriel Bortoleto era o assunto do GP de São Paulo, afinal, era o retorno de um brasileiro para o grid da Fórmula 1 correndo em casa. No entanto, o fim de semana do brasileiro não foi nada fácil e ele bateu tanto na sprint, quanto na corrida principal.

Leia também:

Por esse motivo, a família do piloto número #5 foi destaque em ambos os acidentes. No primeiro, o carro ficou totalmente destruído, com os familiares de Bortoleto aparecendo bastante ansiosos e preocupados.

Já no domingo, a tensão foi mais alta, isso porque Gabriel foi eliminado ainda na primeira volta depois de um pequeno toque com Lance Stroll. Inclusive, após a etapa, o brasileiro se desculpou com o público e chegou a chorar por não conseguir mostrar todo seu talento em pista.

Durante a transmissão internacional, Franz Tost, ex-chefe da Toro Rosso e Alpha Tauri, fez um comentário bastante infeliz sobre a reação da mãe do piloto, Andrea Bortoleto. Após a batida, a mãe de Gabriel abaixa a cabeça e nega, claramente chateada por ver o filho abandonar novamente e, provavelmente, sabendo de toda a pressão que ele mesmo havia colocado em seus ombros.

 

"Ele está na fase de aprendizado. As mães não precisam parecer tão bobas, é completamente normal", foi o comentário feito por Tost.

Agora, a emissora ORF se desculpou pelo acontecido, deixando claro que não concorda com o que foi falado ao vivo pelo ex-chefe de equipe.

"Durante a transmissão ao vivo do GP de São Paulo de F1, na agitada fase de largada, quando a mãe e a família de Gabriel Bortoleto estavam visíveis após o acidente, uma declaração inaceitável foi infelizmente feita, pela qual pedimos sinceras desculpas".

"A expressão e a escolha das palavras foram completamente inapropriadas, e a ORF Sport tomará as precauções necessárias para garantir que tal incidente não volte a acontecer".

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário
Próximo artigo F1 deixa de lado polêmico projeto de dois pit stops obrigatórios - por enquanto

