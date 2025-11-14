Gabriel Bortoleto era o assunto do GP de São Paulo, afinal, era o retorno de um brasileiro para o grid da Fórmula 1 correndo em casa. No entanto, o fim de semana do brasileiro não foi nada fácil e ele bateu tanto na sprint, quanto na corrida principal.

Por esse motivo, a família do piloto número #5 foi destaque em ambos os acidentes. No primeiro, o carro ficou totalmente destruído, com os familiares de Bortoleto aparecendo bastante ansiosos e preocupados.

Já no domingo, a tensão foi mais alta, isso porque Gabriel foi eliminado ainda na primeira volta depois de um pequeno toque com Lance Stroll. Inclusive, após a etapa, o brasileiro se desculpou com o público e chegou a chorar por não conseguir mostrar todo seu talento em pista.

Durante a transmissão internacional, Franz Tost, ex-chefe da Toro Rosso e Alpha Tauri, fez um comentário bastante infeliz sobre a reação da mãe do piloto, Andrea Bortoleto. Após a batida, a mãe de Gabriel abaixa a cabeça e nega, claramente chateada por ver o filho abandonar novamente e, provavelmente, sabendo de toda a pressão que ele mesmo havia colocado em seus ombros.

"Ele está na fase de aprendizado. As mães não precisam parecer tão bobas, é completamente normal", foi o comentário feito por Tost.

Agora, a emissora ORF se desculpou pelo acontecido, deixando claro que não concorda com o que foi falado ao vivo pelo ex-chefe de equipe.

"Durante a transmissão ao vivo do GP de São Paulo de F1, na agitada fase de largada, quando a mãe e a família de Gabriel Bortoleto estavam visíveis após o acidente, uma declaração inaceitável foi infelizmente feita, pela qual pedimos sinceras desculpas".

"A expressão e a escolha das palavras foram completamente inapropriadas, e a ORF Sport tomará as precauções necessárias para garantir que tal incidente não volte a acontecer".

