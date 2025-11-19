Se o mercado de pilotos da Fórmula 1 está ‘morno’ para 2026, restando apenas as duas equipes ligadas à Red Bull definirem seus pilotos, o de 2027 promete ser efervescente. Muitos contratos expiram ao final da próxima temporada, quando também teremos uma ideia melhor da hierarquia dos times, após o primeiro ano do novo carro.

Um dos assentos que pode ter novo dono é o da Aston Martin, que a partir do ano que vem terá unidades de potência da Honda. Segundo o jornalista Leo Turrini, Fernando Alonso deve realmente deixar a F1 e em seu lugar, Charles Leclerc pode aparecer.

Segundo o artigo do repórter italiano, a Aston tem mantido contato constante com Nicolas Todt, empresário de Leclerc. Max Verstappen estaria “no centro do efeito dominó”, mas com a possibilidade de a Ferrari não ter um carro competitivo, há uma suposição de que o monegasco vista verde em 2027.

Turrini compara o início da ‘dança’ dos assentos da F1 a uma corrida de ciclismo, em que os principais concorrentes estão prontos para iniciarem um sprint decisivo na corrida. Além disso, ele chama de "encruzilhada" o momento em que se detecte que a Ferrari não seja competitiva e uma nova corrida pelas boas vagas comece no grid, como o caso de Leclerc com a Aston Martin.

