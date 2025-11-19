F1: Empresário de Leclerc e Aston Martin mantêm conversas sobre 2027, diz jornalista
Leo Turrini, experiente repórter italiano, pondera também o ‘fator Max Verstappen’ em sua coluna
Se o mercado de pilotos da Fórmula 1 está ‘morno’ para 2026, restando apenas as duas equipes ligadas à Red Bull definirem seus pilotos, o de 2027 promete ser efervescente. Muitos contratos expiram ao final da próxima temporada, quando também teremos uma ideia melhor da hierarquia dos times, após o primeiro ano do novo carro.
Um dos assentos que pode ter novo dono é o da Aston Martin, que a partir do ano que vem terá unidades de potência da Honda. Segundo o jornalista Leo Turrini, Fernando Alonso deve realmente deixar a F1 e em seu lugar, Charles Leclerc pode aparecer.
Segundo o artigo do repórter italiano, a Aston tem mantido contato constante com Nicolas Todt, empresário de Leclerc. Max Verstappen estaria “no centro do efeito dominó”, mas com a possibilidade de a Ferrari não ter um carro competitivo, há uma suposição de que o monegasco vista verde em 2027.
Turrini compara o início da ‘dança’ dos assentos da F1 a uma corrida de ciclismo, em que os principais concorrentes estão prontos para iniciarem um sprint decisivo na corrida. Além disso, ele chama de "encruzilhada" o momento em que se detecte que a Ferrari não seja competitiva e uma nova corrida pelas boas vagas comece no grid, como o caso de Leclerc com a Aston Martin.
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários