F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"
Raymond Vermeulen defende os interesses da carreira do tetracampeão ao lado do pai do piloto
A permanência de Max Verstappen na Red Bull continua sendo uma das grandes questões na temporada de 2026 da Fórmula 1. Isso porque a equipe ainda não conseguiu convencer o holandês de que dará a volta por cima em um momento difícil.
Na Áustria, a equipe levou uma grande atualização para o carro, pensando em mudanças substanciais nos desafios que o RB22 tem enfrentado. Porém, depois do primeiro dia de treinos em Spielberg, Verstappen ainda não está muito contente com o material que lhe foi entregue.
Vale lembrar que no TL1, o holandês teve grandes problemas com o carro, inclusive tendo que ser rebocado duas vezes de volta à garagem porque o monoposto apagou antes mesmo do piloto conseguir chegar à pista. Max também reclamou que todas as vezes que freava, o sistema entrava em anti-stall - mecanismo de segurança que evita que o motor 'morra'.
Em entrevista ao De Telegraaf, Raymond Vermeulen, empresário que cuida dos interesses da carreira de Verstappen, fez um alerta importante à Red Bull.
"Nosso objetivo é terminar esta jornada junto com a Red Bull", começou. "O espírito da Red Bull e o espírito de Verstappen se encaixam. No entanto, precisamos de um conjunto que nos permita competir na frente. Essa sempre foi a base".
Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Porém, o atual pacote que foi entregue ao tetracampeão não tem sido o suficiente para convencê-lo de ficar e cumprir seu contrato que tem validade até o fim de 2028.
"Nos sentimos em casa na Red Bull, mas queremos ser competitivos. No fim das contas, Max não nasceu para competir no pelotão intermediário".
O empresário de Max apontou que, no momento, eles estão focados em trabalhar em parceria com a Red Bull e tentar reverter as dificuldades ainda na atual temporada e que "têm acordos e vão cumpri-los".
Vale lembrar que a informação que circula no paddock é que a cláusula de saída de Verstappen para 2026 depende de um resultado extra positivo até as férias de agosto. Isso significa que, caso o tetracampeão não esteja entre os dois primeiros colocados até o GP da Holanda, ele pode acionar o gatilho de saída.
No momento, Verstappen é o sétimo colocado na tabela, tendo somado apenas 55 pontos. Andrea Kimi Antonelli lidera com confortáveis 156, enquanto Lewis Hamilton é o segundo, com 115.
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