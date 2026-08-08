F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site
Mexicano já demonstrou certo descontentamento com a Cadillac, assim como o espanhol com o time de Grove
Sergio Pérez pode ter retornado à Fórmula 1 com a Cadillac, mas os empresários do mexicano parecem já estar avaliando outras oportunidades. Segundo o portal Auto Sport Web, os representantes do piloto já começaram a conversar com a Williams sobre uma vaga para 2027, a depender da permanência de Carlos Sainz.
O contrato do espanhol em Grove parece instável e ele já indicou que usará a pausa de meio de ano para pensar no futuro, o que não surpreende. Após 11 etapas, o melhor resultado de Sainz foram três nonos lugares e ele ocupa o 15º lugar no campeonato, com apenas seis pontos, um a mais do que Alex Albon. Já a Williams ocupa um decepcionante nono lugar no campeonato de construtores, com 11 pontos.
Chefe da Williams, James Vowles já admitiu que, na prática, 2026 é um ano perdido, tornando as dúvidas de Sainz ainda mais compreensíveis.
Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Tive uma primeira metade do ano muito forte com estes novos regulamentos, me adaptando muito bem ao carro, ao motor, a tudo. Por isso não estou nem chateado nem deprimido, porque, a nível pessoal, estou bem, mas o carro não rende. Temos de dar um passo muito grande se quisermos nos recuperar", disse o espanhol ao Marca após o GP da Hungria.
Porque Pérez é uma alternativa atraente para Vowles
A Williams está, sem dúvida, fazendo seu melhor para convencer Sainz a ficar, mas Pérez pode ser uma alternativa atraente, especialmente por trazer consigo patrocínios significativos. É um dinheiro que um time como a Williams certamente não negaria.
Além disso, a situação contratual de Pérez na Cadillac não foi oficialmente esclarecida. Embora relatos da Sky Sports definam o contrato como um acordo de vários anos, nenhuma das partes confirmou isso.
“Neste momento, estamos num ponto em que começamos a focar no próximo ano”, disse Pérez antes do GP da Hungria. “É um pouco uma questão de equilíbrio, mas ainda assim acho que ninguém na equipe está satisfeito com a situação em que nos encontramos atualmente".
“Por isso, eu diria que a equipe vai continuar pressionando por mais algumas atualizações para garantir que conseguimos, pelo menos, mostrar a nós próprios que nosso processo de desenvolvimento é forte".
Com a sua experiência de ter estado em um tim campeão, seis vitórias em corridas e um grande valor comercial, as equipes não irão ignorar o potencial do mexicano. Se esse valor irá se transformar num lugar na Williams, porém, depende inteiramente de Sainz.
Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI
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