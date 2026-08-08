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F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site

Mexicano já demonstrou certo descontentamento com a Cadillac, assim como o espanhol com o time de Grove

Alex Harrington
Editado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Pérez pode ter retornado à Fórmula 1 com a Cadillac, mas os empresários do mexicano parecem já estar avaliando outras oportunidades. Segundo o portal Auto Sport Web, os representantes do piloto já começaram a conversar com a Williams sobre uma vaga para 2027, a depender da permanência de Carlos Sainz

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O contrato do espanhol em Grove parece instável e ele já indicou que usará a pausa de meio de ano para pensar no futuro, o que não surpreende. Após 11 etapas, o melhor resultado de Sainz foram três nonos lugares e ele ocupa o 15º lugar no campeonato, com apenas seis pontos, um a mais do que Alex Albon. Já a  Williams ocupa um decepcionante nono lugar no campeonato de construtores, com 11 pontos.

Chefe da Williams, James Vowles já admitiu que, na prática, 2026 é um ano perdido, tornando as dúvidas de Sainz ainda mais compreensíveis. 

Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Tive uma primeira metade do ano muito forte com estes novos regulamentos, me adaptando muito bem ao carro, ao motor, a tudo. Por isso não estou nem chateado nem deprimido, porque, a nível pessoal, estou bem, mas o carro não rende. Temos de dar um passo muito grande se quisermos nos recuperar", disse o espanhol ao Marca após o GP da Hungria.

Porque Pérez é uma alternativa atraente para Vowles

A Williams está, sem dúvida, fazendo seu melhor para convencer Sainz a ficar, mas Pérez pode ser uma alternativa atraente, especialmente por trazer consigo patrocínios significativos. É um dinheiro que um time como a Williams certamente não negaria. 

Além disso, a situação contratual de Pérez na Cadillac não foi oficialmente esclarecida. Embora relatos da Sky Sports definam o contrato como um acordo de vários anos, nenhuma das partes confirmou isso.

“Neste momento, estamos num ponto em que começamos a focar no próximo ano”, disse Pérez antes do GP da Hungria. “É um pouco uma questão de equilíbrio, mas ainda assim acho que ninguém na equipe está satisfeito com a situação em que nos encontramos atualmente".

“Por isso, eu diria que a equipe vai continuar pressionando por mais algumas atualizações para garantir que conseguimos, pelo menos, mostrar a nós próprios que nosso processo de desenvolvimento é forte". 

Com a sua experiência de ter estado em um tim campeão, seis vitórias em corridas e um grande valor comercial, as equipes não irão ignorar o potencial do mexicano. Se esse valor irá se transformar num lugar na Williams, porém, depende inteiramente de Sainz. 

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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