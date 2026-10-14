F1: Empresários de Verstappen barraram ida de Alonso e de Leclerc para Red Bull, afirma Horner

Em sua autobiografia (Drive: A Memoir of Speed), Christian Horner revelou que considerou Charles Leclerc e Fernando Alonso para a vaga de Sergio Pérez na Red Bull, mas que ambas as sugestões foram barradas pelo então consultor de Fórmula 1 Helmut Marko, em nome do time de empresários de Max Verstappen.

"Durante o GP do Japão [de 2024], Fernando até me disse que gostaria muito de correr ao lado de Max na temporada seguinte", revelou Horner, que destacou o veto dos agentes do holandês. "Em seguida, Helmut — aparentemente em nome da equipe de empresários de Verstappen — deixou claro que eles não estavam nada satisfeitos com essa ideia".

Horner também afirmou que considerou Leclerc para a vaga do mexicano, chegando a conversar com o empresário do monegasco durante o GP do Catar de 2023: "Achei que ele [Leclerc] seria o piloto perfeito para nós. Era rápido, muito forte em uma única volta e tinha um caráter determinado".

"É verdade que ele cometia um erro ou outro de tempos em tempos — dos quais a Red Bull se aproveitou —, mas, independentemente da situação, nunca criticava a equipe. Charles é um piloto coletivo, e senti que ele poderia cobrir essa lacuna caso o desempenho de Sergio continuasse caindo. Além disso, ele parecia frustrado na Ferrari".

No entanto, essa possibilidade também foi barrada por Marko: "Pouco tempo depois, Helmut me disse para tirar o Charles da cabeça. Assim como no caso do Fernando, não iria acontecer".

O ex-chefe de equipe da Red Bull fez questão de deixar claro que a decisão não veio de Verstappen: "Soube imediatamente que essa ordem não partiu do Max. Mas alguém, em algum lugar, decidiu que não era o passo certo para a Red Bull. Fiquei decepcionado".

Por fim, Liam Lawson foi escolhido como o substituto do mexicano. No entanto, a decisão não foi agradável para Horner.

"Não me sentia confortável com isso. Ele era jovem e inexperiente, com apenas 11 corridas de F1 no currículo, e estávamos exigindo demais dele. Mas, na verdade, Liam nem deveria ter sido promovido em primeiro lugar".

Outra possibilidade que surgiu, mas em 2025, foi a ida de Carlos Sainz para a equipe taurina em 2026, mas a conversa, antes do GP da Grã-Bretanha, aconteceu poucos dias antes da demissão de Horner.

"Ele [Sainz] veio conversar sobre uma possível ida para a Red Bull em 2026. Era um piloto experiente, um homem de equipe, e eu sabia que ele se dedicaria ao máximo pelo time".

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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